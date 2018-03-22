Рассмотрение дела экс-ректора ДВФУ возобновляется во Владивостоке

Сергей Иванец. Фото: ИА PrimaMedia

Защита Сергея Иванца пыталась перенести процесс в Москву, но это сделать не удалось

22 марта, PrimaMedia. Тихоокеанский флотский военный суд после трехмесячного перерыва возобновил судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца и других. Адвокаты подсудимого предприняли попытку перенести процесс в Москву, но им было отказано, причем дважды, сообщила корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь суда Ольга Андрусенко.

Еще в декабре защитник подсудимого Иванца выступил с ходатайством об изменении территориальной подсудности, чтобы дело рассматривал не Тихоокеанский флотский военный суд, а Московский окружной. В связи с этим в Приморье рассмотрение уголовного дела было отложено.

"В удовлетворении данного ходатайства было отказано. Согласно определению Верховного суда РФ от 15 марта ранее вынесенное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства оставлено в силе. Тихоокеанский флотский военный суд вынес постановление о возобновлении судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Иванца и других", — уточнила Ольга Андрусенко.

По словам источника, первое после перерыва заседание назначено на пятницу, 23 марта.

Как пишет "Коммерсант", адвокаты фигурантов дела пытались перенести его рассмотрение из Владивостока в Москву, ссылаясь на то, что большинство участников разбирательства находятся в столице. В пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда уточнили, что в настоящее время все фигуранты находятся во Владивостоке и очно являются на заседания. Суд идет в закрытом режиме.

Напомним, экс-ректора подвела информационно-техническая система "Электронный университет". Контракт на ее создание на общую сумму свыше 647 млн рублей был заключен в 2011 году. Это должна была быть система, максимально автоматизирующая услуги университета и кампуса: электронная библиотека, электронный бухучет, возможность заказать любую справку для студента и так далее. По условиям контракта, проект должны были внедрить в пять этапов к 2013 году. Заказ остановился только на третьем этапе, однако в августе-сентябре 2015-го были подписаны документы о его выполнении, на основании которых подрядчику заплатили более 20 млн рублей. По озвученной в СМИ версии следствия, именно Иванец дал своим подчиненным указание подготовить фальшивые акты сдачи-приемки и перевести исполнителю деньги.

Экс-ректора судят в компании с проректором по экономике и финансам ДВФУ Виктором Атаманюком, проректором по науке и инновациям ДВФУ Алексеем Цхе, проректором по связям с федеральными органами власти ДВФУ Игорем Сиротиным, директором ООО "Винтегра проекты" (позднее общество было переименовано в ООО "Современный университет") Сергеем Карлявиным и некий Никита Смуров (является руководителем ООО "Отраслевые Порталы"и ООО "ВП Групп"). Все, кроме Иванца, обвиняются в пособничестве в присвоении или растрате чужого имущества.