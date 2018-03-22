Кафедре философии и юридической психологии ВГУЭС исполнилось 20 лет. Фото: пресс-служба ВГУЭС

К своему юбилею кафедра выпустила календарь с именами и фотографиями выпускников

22 марта, PrimaMedia. Кафедра философии и юридической психологии ВГУЭС отмечает 20-летний юбилей. Поздравить альма-матер пришли студенты первых-четвёртых курсов, некоторые выпускники, партнёры и работодатели. Гости дарили преподавателям цветы и подарки, студенты задавали вопросы о специфике профессии, а в конце праздника они показали творческие номера: с гитарой и воздушными шарами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ВГУЭС.

"Когда человеку исполняется 20 лет, он приобретает свои личностные качества, понимает, какое место он занимает в обществе и уже может сформулировать свою позицию, и вот наша кафедра тоже достигла такого возраста", – открыла мероприятие доктор педагогических наук, профессор кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС Валентина Чернявская.

У кафедры – богатая и интересная история. За 20 лет она пять раз меняла своё название, но главный принцип работы оставался неизменным: подготовка высококвалифицированных и востребованных специалистов. Выпускники и преподаватели вуза уверены: хорошие психологи населению нужны всегда.

"Многие выпускники идут работать в штат психологов в МВД. И для того, чтобы студенты получили достойное образование и в будущем смогли получить пагоны, в этом году мы открываем направление "Психология служебной деятельности" и дополнительную программу по юридической психологии для тех, кто уже получил высшее психологическое образование", – рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС Ольга Коротина.

Благодарственное письмо для руководства кафедры приготовили сотрудники МВД. Вручила его Валентина Богатырева. Она окончила ВГУЭС в 2008 году, сразу устроилась работать по профессии, и сейчас у неё в подчинении 50 сотрудников.

"Я с гордостью могу сказать, что я – выпускник ВГУЭС. Это достойное образование. Я и многие другие смогли реализоваться и найти себя. Спасибо вам большое. А студентам желаю любить свою профессию, потому что в будущем многие теряют интерес к своей квалификации, уходят в другие сферы, и потом жалеют об этом. А в наших рядах на службе – места стабильные, и мы всегда ждём хороших специалистов", – выразила благодарность и надежду на дальнейшее сотрудничество майор МВД, начальник отделения психологической работы отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с линейным составом УМВД России по Приморскому краю Валентина Богатырева.

Успехов и развития кафедре философии и юридической психологии пожелала руководитель Института маркетинга и массовых коммуникаций ВГУЭС Светлана Клименко.

"Хорошо, что рядом со студентами всегда их капитан – Валентина Станиславовна Чернявская. Пускай и дальше так будет. Ещё хочу отметить, что очень много выпускников кафедры психологии прошли через Центр "Абитуриент". Это нужный и правильный опыт, потому что те люди, которые прошли через кафедру и свою специальность, сейчас уже готовы призвать к этому и других. Желаю всем удачи!

К своему юбилею кафедра философии и юридической психологии ВГУЭС выпустила календарь с именами и фотографиями выпускников. Такой подарок вручили всем, кто пришёл на праздник. Мы ещё раз поздравляем преподавателей, доцентов и профессоров ВГУЭС с днём рождения кафедры и желаем процветания, способных и заинтересованных студентов".