Люся Алексеенко и другие деятели искусств будут судить Студвесну 2018 в Приморье

Музыкантов на "Российской студвесне" в Приморье оценят известные люди. Фото: ИА PrimaMedia

Сформирован список жюри музыкального направления фестиваля

22 марта, PrimaMedia. Сформирован список жюри музыкального направления фестиваля "Российская студенческая весна" в Приморском крае. Оценивать конкурсантов будут восемь признанных экспертов. Среди них — финалистка ТВ-шоу "Новая звезда — 2", автор-исполнитель хита "Дороже золота" Люся Алексеенко и почетный работник высшего профессионального образования РФ, руководитель заслуженного коллектива Приморского края народного хора "Покров" Светлана Власова, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в департаменте по делам молодежи Приморья, ставить оценки студентам вузов и ссузов будут два состава жюри.

Так, председателем экспертной комиссии в рамках конкурсного отбора среди учащихся высших учебных заведений станет заведующая кафедрой народного искусства и дирижирования Хабаровского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, профессор, Заслуженный работник культуры РФ Нина Семенова.

Также в состав жюри войдет преподаватель Приморского краевого колледжа искусств, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных конкурсов Владимир Синенко, лауреат всероссийского конкурса джазовых исполнителей, дипломант международных джазовых конкурсов и фестивалей, лауреат губернаторской премии в области литературы и искусства Илья Лушников.

Кроме того, в составе комиссии — руководитель эстрадно-джазовой школы "Rich voice", а в прошлом — преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Дмитрий Грибанов, а также преподаватель эстрадно-джазового вокала Хабаровского института культуры и искусств, руководитель образцовой студии сольного пения, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Наталья Носова.

Председателем жюри в рамках конкурсного отбора среди студентов ссузов и школьников станет Елена Петухова — заслуженный деятель музыкального искусства Приморского края, хормейстер Приморской сцены Мариинского театра, заведующий хоровым отделением детской школы искусств №1, неоднократный лауреат краевых, всероссийских и международных конкурсов.

Также в составе комиссии — финалистка ТВ-шоу "Новая звезда — 2", автор-исполнитель хита "Дороже золота" Люся Алексеенко и почетный работник высшего профессионального образования РФ, руководитель заслуженного коллектива Приморского края народного хора "Покров" Светлана Власова.

Напомним, отборы регионального фестиваля "Российская студенческая весна" в Приморском крае пройдут по нескольким направлениям, среди которых танцевальное, театральное, музыкальное, "журналистика", а также новое в этом году направление — "видео".

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