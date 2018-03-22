Евгений Костюков: Депутаты ЗС ПК берут на контроль энергосбережение в Приморье

Депутат ЗС ПК Евгений Костюков (справа) на заседании профильного комитета. Фото: официальный сайт ЗС ПК

По предложению депутата профильный комитет проведет заседание, посвященное соответствующей краевой программе

22 марта, PrimaMedia. Обсудить исполнение государственной программы "Энергосбережение, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2020 годы предложил коллегам депутат комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Евгений Костюков. В апреле соответствующее заседание комитета может состояться. Депутаты готовы взять на контроль реализацию программы, заявил депутат в беседе с корр. ИА PrimaMedia.

— В свое время нашем в нашем регионе была принята государственная программа "Энергосбережение, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2020 годы, реализуемая в рамках федерального закона №261 "Об энергосбережении и энергоэффективности", — напомнил член комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Евгений Костюков. — Соисполнителями программы являются департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края, департамент физической культуры и спорта Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края и т.д.

Целью программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Приморского края, задачами: повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии, снижение потерь при выработке и транспортировке энергоресурсов; повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций; снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов; создание источников энергоснабжения на основе использования нетрадиционных источников энергии; развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования.

— Чтобы понять, в каком состоянии сейчас находится реализация программы, что уже сделано, как к ней относятся руководители ведомств, на очередном заседании комитета по экономической политике и собственности, состоявшемся 20 марта, я предложил коллегам посвятить программе отдельное заседание комитета, пригласив с отчетом руководителя департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, а также руководителей других структур, связанных с реализацией программы. Коллеги согласились со мной. Предполагаемая дата будущего заседания – 3 апреля, — сказал Евгений Костюков. — Мы и дальше планируем более тщательно контролировать исполнение программы, в первую очередь в бюджетных организациях, поскольку сэкономленные таким образом средства можно направлять на решение социальных задач в Приморском крае. Напомню, что федеральный закон позволяет сэкономленные на электроснабжении деньги направлять на другие нужды учреждения, в частности, на доплаты его сотрудникам.

По мнению депутата, чтобы программа была по-настоящему эффективной, необходима персональная заинтересованность и ответственность каждого руководителя учреждения и департамента. Еще большего эффекта можно достичь, если реализовывать программу комплексно, системно, масштабируя лучший опыт во всем регионе.

Напомним, ранее депутат ЗС ПК Евгений Костюков принял участие в совещании, посвященном реализации федерального закона об энергосбережении и повышению энергоэффективности в экономике Приморского края и проходившем под председательством вице-губернатор края Гагика Захаряна (в совещании приняли участие руководители городских округов региона, отраслевых департаментов, краевых предприятий "Примтеплоэнерго" и "Приморский водоканал", представители крупных российских банков и компаний, члены общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае).

Евгений Костюков также выступил на совещании с докладом. Комментируя свое выступление, он сказал: "С августа 2017 года я занимаюсь этим вопросом. Проведен мониторинг систем горячего водоснабжения учреждений, подведомственных департаменту труда и социального развития Приморского края, департаменту образования и науки Приморского края, департаменту здравоохранения Приморского края (порядка 200 объектов). Результаты мониторинга показали, что для подготовки горячего водоснабжения часть социальных учреждений на территории края в межотопительный период используют электробойлеры, но некоторые учреждения продолжают летом топить уголь, жечь мазут. Предлагаемая модернизации систем горячего водоснабжения социальных учреждений позволит экономить до 70% бюджетных средств".

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