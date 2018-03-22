Водителя автобуса, спровоцировавшего ДТП в центре Владивостока, отстранили от работы

По итогам проверки будет решен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности

22 марта, PrimaMedia. Водителя автобуса маршрута №23, который обгонял в районе остановки Комарова во Владивостоке муниципальный MAN и спровоцировал ДТП, отстранили от работы. Как говорится в письме за подписью директора компании-перевозчика, поступившем в редакцию ИА PrimaMedia, по итогам проверки будет решен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.

Речь идет о происшествии в минувшую субботу, 17 марта, когда при обгоне муниципального автобуса 15-го маршрута в районе остановки Комарова с ним совершил столкновение автобус маршрута №23. А после к троице присоединился и автобус №17, правда, он стал заложником ситуации, к нему у водителей претензий не было, потому он покинул место происшествия. Движение на Океанском проспекте было затруднено в течение часа.

В пресс-службе мэрии Владивостока уточнили, что, согласно протоколу, вина за ДТП была полностью на водителе маршрута №23.

"Считаю, что таким водителям не место на городских маршрутах. Мы ежедневно говорим о том, что безопасность пассажиров для нас превыше всего, а на деле получается наоборот. Безусловно, здесь на лицо грубейшее нарушение не только правил дорожного движения, но и нашего договора о сотрудничестве с автотранспортной компанией. Уверен, что наказание неминуемо. Водитель, допустивший подобное, должен быть уволен. Жду от руководителя предприятия решения", — сказал начальник управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин.

По словам директора ООО "Раннер" Сергея Гостева, произошедшее ДТП стало предметом тщательной служебной проверки в автотранспортной компании.

"Водитель в этот же день был отстранен от управления транспортными средствами, а по итогам проверки будет решен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности", — подчеркнул Гостев.

Так же он уточнил, что любые сообщения о нарушении водителями ООО "Раннер" правил дорожного движения, в том числе размещенные в сети "Интернет", не остаются без внимания руководства. По каждому такому случаю проводятся соответствующие разбирательства.