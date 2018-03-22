Хищения на сотни миллионов: ФСБ посадила 39 членов топливной ОПГ ТОФ на скамью подсудимых

ФСБ посадила 39 членов топливной ОПГ ТОФ на скамью подсудимых. Фото: ИА PrimaMedia

Военными следственными органами СК России по ТОФ возбуждены 34 уголовных дела

22 марта, PrimaMedia. Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей хищение горюче-смазочных материалов с объектов ТОФ. По предварительной оценке, деятельность ОПГ ежегодно наносила экономический ущерб государству в размере около 80 млн рублей. К настоящему времени военными следственными органами СК России по ТОФ возбуждены 34 уголовных дела в отношении 39 участников преступной группы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В течение 2012-2014 годов в схему хищения ГСМ были вовлечены военнослужащие и служащие МО России, занимающие должности, связанные с материально-техническим обеспечением воинских частей и кораблей флота.

Похищенные нефтепродукты реализовывались представителям коммерческих организаций, а полученные денежные средства распределялись среди участников преступной схемы.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта схема преступной деятельности группы, определена роль каждого участника, подтверждены данные о наличии между ними сговора, а также задокументированы все этапы хищения флотского топлива.

В ходе проведенных обысков у подозреваемых обнаружено и изъято наличными денежными средствами более 2 млн рублей, сберегательные книжки с накопительными счетами на сумму более 11 млн рублей, копии (оригиналы) договоров о покупке (продаже) 34 объектов недвижимости и шести дорогостоящих автомобилей.

В ходе предварительного следствия организатор ОПГ Юрин П.А. полностью признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение, в связи с чем, уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке.

21 марта т.г. Фокинским гарнизонным военным судом Юрин П.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК России и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. К настоящему времени приговор в законную силу не вступил, планируется его обжалование в аппеляционном порядке.

Судебными органами различных инстанций другие 11 фигурантов уголовных дел приговорены к различным срокам лишения свободы, с выплатой штрафов и запретом занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и финансовой деятельностью в государственных организациях и органах местного самоуправления.

Расследование уголовных дел в отношении других членов ОПГ продолжается.