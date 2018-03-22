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ФСБ посадила 39 членов топливной ОПГ ТОФ на скамью подсудимых. Фото: ИА PrimaMedia

Хищения на сотни миллионов: ФСБ посадила 39 членов топливной ОПГ ТОФ на скамью подсудимых

Военными следственными органами СК России по ТОФ возбуждены 34 уголовных дела

22 марта, PrimaMedia. Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей хищение горюче-смазочных материалов с объектов ТОФ. По предварительной оценке, деятельность ОПГ ежегодно наносила экономический ущерб государству в размере около 80 млн рублей. К настоящему времени военными следственными органами СК России по ТОФ возбуждены 34 уголовных дела в отношении 39 участников преступной группы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В течение 2012-2014 годов в схему хищения ГСМ были вовлечены военнослужащие и служащие МО России, занимающие должности, связанные с материально-техническим обеспечением воинских частей и кораблей флота.

Похищенные нефтепродукты реализовывались представителям коммерческих организаций, а полученные денежные средства распределялись среди участников преступной схемы.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта схема преступной деятельности группы, определена роль каждого участника, подтверждены данные о наличии между ними сговора, а также задокументированы все этапы хищения флотского топлива.

В ходе проведенных обысков у подозреваемых обнаружено и изъято наличными денежными средствами более 2 млн рублей, сберегательные книжки с накопительными счетами на сумму более 11 млн рублей, копии (оригиналы) договоров о покупке (продаже) 34 объектов недвижимости и шести дорогостоящих автомобилей.

В ходе предварительного следствия организатор ОПГ Юрин П.А. полностью признал свою вину и заключил со следствием досудебное соглашение, в связи с чем, уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке.

21 марта т.г. Фокинским гарнизонным военным судом Юрин П.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК России и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. К настоящему времени приговор в законную силу не вступил, планируется его обжалование в аппеляционном порядке.

Судебными органами различных инстанций другие 11 фигурантов уголовных дел приговорены к различным срокам лишения свободы, с выплатой штрафов и запретом занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и финансовой деятельностью в государственных организациях и органах местного самоуправления.

Расследование уголовных дел в отношении других членов ОПГ продолжается.

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