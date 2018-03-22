Бюджет Приморья похудеет на 400 млн из-за льгот на "оборонку" и судостроение

Предприятия края получат налоговые льготы. Фото: ИА PrimaMedia

Депутаты решили поддержать приоритетные предприятия региона

22 марта, PrimaMedia. Краевые депутаты согласились с инициативой врио губернатора о поддержке оборонных, металлообрабатывающих и судостроительных предприятий. 22 марта на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике регионального Заксобрания они в трех чтениях приняли законопроект, который снизит налоговую нагрузку компаний, работающих в реальном секторе экономики. Налоговые льготы на движимое имущество приведут к выпадению доходов из краевого бюджета приблизительно в размере 400 млн рублей в год, сообщает ИА PrimaMedia.

Депутаты поддержали законопроект, который внес изменения в краевой закон о налогах для имущества организаций. По новой системе предприятия, которые работают в приоритетной отрасли, получат льготу по налогу на имущество, приобретенное с 2013 года. По словам депутатов, они решили обратиться к этому вопросу после множества обращений от руководителей заводов. Принятие закона приведет к выпадению приблизительно 400 млн рублей из бюджета ежегодно.

Как указано в документах Заксобрания, в законопроекте отсутствуют коррупциогенные факторы.

"Хотел бы обозначить, что добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство – в приоритете для Приморского края. Мы считаем, что льготы необходимы для развития предприятий, обновления станочного парка и увеличения производительности. Квоту предлагаем ввести с 1 января", – выступил вице-губернатор Александр Костенко.

Он обратил внимание на то, что край не планирует поддерживать всех "огульно": в списке льготников окажутся только те предприятия, основной вид деятельности которых попадает в сферу интересов Приморского края. Например, это судостроение и металлообработка.

Как отметил председатель Законодательного собрания Александр Ролик, налоговые льготы "позволят всем столпам экономики вздохнуть, потому что мы сейчас находимся в определённом напряжении".

Напомним, с 1 января 2018 года утратил силу один из пунктов Налогового кодекса РФ о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. При этом Налоговый кодекс позволяет продлить эту льготу на уровне регионов. Депутаты решили их продлить, чтобы предприятия не проиграли зарубежным конкурентам в вопросах "цена – качество". Отмена льгот может привести к удорожанию продукции на 10-20%.