До матча осталось

Предприятия края получат налоговые льготы. Фото: ИА PrimaMedia

Бюджет Приморья похудеет на 400 млн из-за льгот на "оборонку" и судостроение

Депутаты решили поддержать приоритетные предприятия региона

22 марта, PrimaMedia. Краевые депутаты согласились с инициативой врио губернатора о поддержке оборонных, металлообрабатывающих и судостроительных предприятий. 22 марта на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике регионального Заксобрания они в трех чтениях приняли законопроект, который снизит налоговую нагрузку компаний, работающих в реальном секторе экономики. Налоговые льготы на движимое имущество приведут к выпадению доходов из краевого бюджета приблизительно в размере 400 млн рублей в год, сообщает ИА PrimaMedia.

Депутаты поддержали законопроект, который внес изменения в краевой закон о налогах для имущества организаций. По новой системе предприятия, которые работают в приоритетной отрасли, получат льготу по налогу на имущество, приобретенное с 2013 года. По словам депутатов, они решили обратиться к этому вопросу после множества обращений от руководителей заводов. Принятие закона приведет к выпадению приблизительно 400 млн рублей из бюджета ежегодно.

Как указано в документах Заксобрания, в законопроекте отсутствуют коррупциогенные факторы.

"Хотел бы обозначить, что добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство – в приоритете для Приморского края. Мы считаем, что льготы необходимы для развития предприятий, обновления станочного парка и увеличения производительности. Квоту предлагаем ввести с 1 января", – выступил вице-губернатор Александр Костенко.

Он обратил внимание на то, что край не планирует поддерживать всех "огульно": в списке льготников окажутся только те предприятия, основной вид деятельности которых попадает в сферу интересов Приморского края. Например, это судостроение и металлообработка.

Как отметил председатель Законодательного собрания Александр Ролик, налоговые льготы "позволят всем столпам экономики вздохнуть, потому что мы сейчас находимся в определённом напряжении".

Напомним, с 1 января 2018 года утратил силу один из пунктов Налогового кодекса РФ о предоставлении льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. При этом Налоговый кодекс позволяет продлить эту льготу на уровне регионов. Депутаты решили их продлить, чтобы предприятия не проиграли зарубежным конкурентам в вопросах "цена – качество". Отмена льгот может привести к удорожанию продукции на 10-20%.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Налоговая отдача рыбной отрасли РФ выросла в 2017 году

19 марта, 18:15

Против опального строителя Приморского океанариума возбудили еще одно дело

15 марта, 10:15

ИФНС по Ленинскому району Владивостока проводит "Дни отрытых дверей"

14 марта, 10:10

Ответственность за неуплату налогов: советы адвоката

14 марта, 09:05

Мы так не договаривались! Андрей Тарасенко возмутился увеличением налогов для казино

13 марта, 16:30

Картина дня

Те еще Хаятты: главные недострои Владивостока сохранили элитные погоны

16:00

Александр Григорян: Мне не привыкать быть в таком "молотобойнике", как борьба за выживание

10:55

Коммерсант из Приморья Родион Тихонов обвиняется в создании ОПС и "сдает" оборотней в ДВТУ

14:00

Хищения на сотни миллионов: ФСБ посадила 39 членов топливной ОПГ ТОФ на скамью подсудимых

09:05

Летевший во Владивосток самолет экстренно сел в новосибирском Толмачево

12:25

В Приморье поваров учат в автомобильном колледже, а парикмахеров в строительном - КСП
Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia