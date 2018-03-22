Те еще Хаятты: главные недострои Владивостока сохранили элитные погоны

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В адрес компании-заказчика строек не поступало даже претензий, уверяют в АО "НДП" (ФОТО)

22 марта, PrimaMedia. Соглашение между АО "Наш дом — Приморье" и компанией "Хаятт Интернешнл", заключенное в 2011 году, не расторгалось и в настоящий момент действует. За время сотрудничества между коммерческими структурами претензий в адрес приморского предприятия не поступало. Об этом в ответе на официальный запрос ИА PrimaMedia сообщил директор компании-заказчика строительства пятизвездочных гостиниц во Владивостоке Вадим Кочубей.

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Ранее в СМИ проходила информация о том, что в "Наш дом — Приморье" поступил документ от международного гостиничного бренда Hyatt о прекращении сотрудничества. Сейчас, по словам представителей заказчика стройки, вывески с надписью Hyatt на фасадах зданий демонтировать не планируется.

Кроме того, Вадим Кочубей уточнил, что степень готовности здания гостиницы на Корабельной набережной в настоящий момент увеличивается, поскольку в нем ведутся строительно-монтажные работы. Директор "НДП" также напомнил, что строительство отеля на мысе Бурном приостановлено в феврале 2014 года, здание находится под охраной и на "минимально-необходимом техобслуживании"."Информация о том, что в адрес ОАО "Наш дом — Приморье" от компании "Хаятт Интернешнл" направлен документ о расторжении всех договоров не соответствует действительности. Соглашение об управлении и сублицензионное соглашение об использовании товарных знаков с компанией "Хаятт Интернешнл" были заключены в 2011 году и в настоящее время являются действующими. За время сотрудничества претензий не поступало", — говорится в официальном сообщении приморской компании.

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В ответе на запрос корр. агентства также уточнялась и судьба "невостребованных товарно-материальных ценностей", закупленных для нужд гостиничных комплексов после ввода их в эксплуатацию. По заявлению руководства АО "Наш дом — Приморье", товары в настоящее время находятся в процессе открытой реализации. С перечнем и условиями их покупки можно ознакомиться на официальном сайте компании. На этой неделе стало известно, что японская компания Hotel Okura Co., Ltd., ранее выразившая желание стать оператором гостиницы на мысе Бурный во Владивостоке представила врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко доработанную концепцию достройки отеля. Стороны обсудили детали сотрудничества и договорились о том, что компания совместно с Nikken Sekkei до конца марта проведет оценку текущего состояния гостиницы, а затем представит концепцию ее достройки и дальнейшей эксплуатации.

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Напомним, одним из первых шагов Андрея Тарасенко на посту главы региона было снятие гостиницы на мысе Бурном с торгов. Он также пообещал "разобраться" с теми, кто продает утварь, технику, мебель и элементы интерьера из недостроя.

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