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Кредиты малому бизнесу. Фото: Пресс-служба группы ВТБ в ДФО

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Якутии превысил 10 миллиардов рублей

Около 1 млрд рублей в портфеле занимают кредиты предприятий малого бизнеса

22 марта, PrimaMedia. По итогам 2017 года кредитно-документарный портфель корпоративного подразделения ВТБ в Республике Саха (Якутия) вырос на 43 % и составил 10,9 млрд рублей. Портфель по среднему бизнесу вырос за год почти на 94% и приблизился к 7,5 млрд рублей. Порядка 1 млрд рублей в портфеле занимают кредиты предприятий малого бизнеса Республики, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют транспорт (29%), торговля (24%) и ювелирная промышленность (15%).

За прошедший 2017 год ВТБ предоставил предприятиям Якутии кредитов на 5,4 млрд рублей (рост более чем на 64% к 2016 году). Из них среднему региональному бизнесу выдано 4,8 млрд рублей, малому бизнесу — 627 млн рублей.

Как прокомментировал руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Якутии Петр Птицын: "ВТБ активно участвует в реализации социально значимых для Республики проектов. В 2017 году мы проводили работу по кредитованию клиентов сегмента малого и среднего бизнеса с использованием льготных программ государственной поддержки, а также продолжили увеличивать объемы сотрудничества с недропользователями".

Объем привлечения средств корпоративных клиентов ВТБ в регионе на 1 января 2018 приблизился к 13 млрд рублей.

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