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Один из стивидоров Находки прекращает перевалку угля по решению суда. Фото: ИА PrimaMedia

Один из стивидоров Находки прекращает перевалку угля по решению суда

Работа приостановлена за превышение объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне

22 марта, PrimaMedia. Деятельность одной из стивидорных компаний, занимающейся перевалкой угля на территории Находки в Приморском крае, приостановил Находкинский городской суд. Согласно решению, работа ЗАО "Порт Восточные ворота – Приморский завод" приостановлена на 10 суток за превышение объемов грузооборота, утвержденных в документации о санитарно-защитной зоне, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

На сегодняшний день рассмотрение в суде ожидает исковое заявление от Роспотребнадзора на деятельность еще одной стивидорной компании.

Исковые заявления в Находкинский городской суд о привлечении ряда стивидорных компаний к ответственности за загрязнение воздуха подал в марте Роспотребнадзор. Об этом руководитель Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов доложил на совещании первому вице-губернатору Александру Костенко. По закону, суд может вынести решение о приостановке деятельность стивидоров на срок до 90 суток или выписать штраф.

"В прошлом году мы направили в суд 27 таких протоколов об административных правонарушениях, по всем суд принял решение о штрафе в 20 тысяч рублей. С начала года обнаружено 17 фактов превышения предельно допустимого загрязнения воздуха. По двум из них расследования уже закончены. 13 марта мы подали два иска в суд и настаиваем на приостановке их деятельности", – отметил Дмитрий Маслов.

Дмитрий Маслов добавил, что основанием для обращений ведомства в суд являются нарушения, выявленные в ходе административного надзора – нарушения технологии при погрузке угля, превышение высоты угольных штабелей.

Напомним, соглашения с девятью стивидорами из 12, работающих в Находке, глава региона подписал с начала этого года. В документах прописаны, в том числе, комплексные меры по снижению вредного воздействия на окружающую среду в результате перевалки угля.

В феврале, врио Губернатора Приморья в рамках рабочей поездки в Находкинский городской округ поручил стивидорным компаниям до конца года установить дополнительные пылеподавляющие системы, либо прекратить перевалку груза на период ветров. Андрей Тарасенко отметил, что Находка, некогда чистый и зеленый город, сегодня превратилась в угольную шахту.

На сегодняшний день соглашения подписаны с девятью стивидорными компаниями Находки – "Дальмормонтаж", "Находкинский морской торговый порт", "Аттис Энтерпрайс", "Стивидорная компания "“Малый порт”", "Геомар", "Восточно-Уральский терминал", "Восточная стивидорная компания", "Восточный Порт", "Терминал Астафьева".

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