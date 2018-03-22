"Человек-Амфибия" учил курсантов ТОВВМУ спасать утопающих на базе ТОФ

"Человек-Амбия" учил курсантов ТОВВМУ спасать утопающих на базе ТОФ. Фото: Светлана Погребная

Никаких манекенов – обстановка максимально приближена к реальной (ФОТО)

22 марта, PrimaMedia. Официальный врач и ведущий инструктор сборной России по фридайвингу Евгений Бутов подробно объяснил и показал на примерах курсантам Тихоокеанского высшего военно-морского училища им.С.О.Макарова как правильно спасать утопающего, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Федерацию подводного спорта Приморского края.

На семинаре, организованном Федерацией подводного спорта Приморского края (ФПСПК), в бассейне ТОВВМУ курсанты, разбившись на пары, моделировали несчастный случай на воде. Никаких манекенов – обстановка максимально приближена к реальной.

"Те, кто изображал пострадавших, ни в коем случае не должны были помогать напарникам-спасателям. Исходное положение — безвольно раскинув руки, имитировать глубокий обморок на дне бассейна", — рассказали организаторы.

Как правильно поднять утопающего на поверхность воды, доплыть с ним к бортику бассейна, и провести сердечно-лёгочную реанимацию участников семинара обучал официальный врач и ведущий инструктор сборной России по фридайвингу Евгений Бутов.

Семинар по спасению утопающих. Фото: Светлана Погребная Семинар по спасению утопающих. Фото: Светлана Погребная Семинар по спасению утопающих. Фото: Светлана Погребная Семинар по спасению утопающих. Фото: Светлана Погребная 1 / 4

За его плечами – учеба в Военно-медицинской академии им. Кирова, служба врачом на субмаринах, и тысячи погружений под воду с аквалангом и без. Профессионально занимаясь фридайвингом, он покорил глубину более 70 метров на одной задержке дыхания.

Практически все курсанты ТОВВМУ занимаются военно-прикладным спортом – плаванием с автоматом, акватлоном, нырянием в длину. Федерация подводного спорта Приморского края и Спортивный комитет Тихоокеанского флота тесно сотрудничают в вопросах подготовки спортсменов-подводников и организации совместных соревнований.

Семинар по спасению утопающих. Фото: Светлана Погребная Семинар по спасению утопающих. Фото: Светлана Погребная Семинар по спасению утопающих. Фото: Светлана Погребная Семинар по спасению утопающих. Фото: Светлана Погребная 1 / 4

Так уже через несколько дней в бассейне ТОВВМУ пройдет открытый Чемпионат города Владивостока по акватлону (подводной борьбе в ластах). А в конце июня сильнейшие спортсмены Тихоокеанского флота, подводные охотники и профессиональные пловцы сойдутся на марафонском заплыве "Амурский Залив-2018".