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Борис Кубай. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Борис Кубай: На усы никогда не спорил, а на миллион – было

Накануне Дня метеоролога начальник Примгидромета поделился историями о погоде и не только

22 марта, PrimaMedia. Начальник Примгидромета Борис Кубай накануне профессионального праздника, Всемирного метеорологического дня, рассказал на пресс-конференции о том, чего опасаются метеорологи Приморья нынешней весной и поделился историями из профессиональной биографии, сообщает ИА PrimaMedia.

Сухая осень 2017 года и малоснежная зима обусловили маловодность большинства приморских рек. Это означает, что сильных паводков в крае пока не ожидается. Однако, по словам Бориса Кубая, есть опасения, что если весенние дожди совпадут во времени с интенсивным таянием снегов, реки могут подняться выше нормы. Сейчас же метеорологи прогнозируют обычное поднятие уровня воды – до полутора метров в верхних и средних течениях, и до трех метров в устьях. При этом сам процесс вскрытия рек обещают позже привычного срока на 10-14 дней.

"Нас настораживает, что распределение осадков в минувшую зиму было неоднородным – чем дальше на восток края, тем их было больше. И если сейчас на юго-западе Приморья запасы влаги даже меньше половины нормы, то в восточных районах довольно влажно. Такое бывает редко, и нас заботит характер ожидаемого половодья. Нельзя точно спрогнозировать прохождение атмосферных фронтов весной, если пойдут дожди, то есть вероятность наложения дождевых паводков на весеннее половодье", — сказал Борис Кубай.

На вопрос, не выйдет ли вновь из берегов озеро Ханка, Борис Кубай ответил, что в прошлом году уровень воды в озере начал снижаться и есть надежда, что эта тенденция сохранится и в нынешнем сезоне. На уровень воды в озере влияют китайская река Мулинхе и канал Мусин. Однако китайская сторона на вопросы приморских метеорологов, сколько конкретно воды протекает по каналу в сторону озера Ханка, до сих пор не может дать внятных ответов. Проблема озера Ханка сейчас передана на межправительственный уровень, поисками ее решения занимается специально созданная рабочая группа.

"Когда осадков мало, вода из Ханки уходит на китайские рисовые поля, — рассказал Борис Кубай. – А когда много, то, наоборот, через канал и реку излишки стекают в озеро".

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В завершение пресс-конференции Борис Кубай ответил на вопрос, доводилось ли ему спорить о погоде на свои усы.

"На усы никогда не спорил, а на миллион – приходилось, два года назад. Был у "Примгидромета" контракт с одной организацией, и вот они задолжали нам миллион рублей. Сумма не маленькая, мы стали требовать долг, а директор организации всячески пытался уклониться – мол, прогнозами нашими давно уже не пользуется, и вообще – сам готов научить меня их составлять. Я тогда и поспорил с ним на прогноз. Он рассчитал, что наутро во Владивостоке должен пойти снег, а я утверждал, что снега не будет. В итоге я оказался прав, и долг он нам вернул".

Кроме того, Борис Кубай признался, что работает в метеорологии уже 40 лет, и примерно 15 из них сам не доверял собственным прогнозам. Однако модернизация оборудования приморских метеорологов позволила говорить о том, что сегодня их прогнозам доверять можно.

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