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Шойгу сравнил российскую армию с ледоколом

Министр обороны заявил об этом на церемонии награждения авторов песен в рамках всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда»

22 марта, PrimaMedia. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил самостоятельность российской армии, сравнив ее с ледоколом, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Мы — как ледокол. У нас все свое — можем плыть, и плыть, и плыть. У нас свои театры. У нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука. У нас своя "Юнармия". И это все — армия нашей страны", — сказал Шойгу на церемонии награждения авторов песен в рамках всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда".

По словам министра, конкурс продемонстрировал, насколько Россия богата талантливыми поэтами и композиторами. Шойгу добавил, что при организации конкурса ведомство не намеревалось конкурировать с другими музыкальными состязаниями — "у армии России нет конкурентов".

Участников "Новой Звезды" глава ведомства поблагодарил за стремление сыграть "что-то совершенно новое, оригинальное" и выразил надежду, что департамент культуры Минобороны организует большой концертный тур по гарнизонам Вооруженных сил РФ.

"Ждем от вас новых песен, новых стихов, новых мелодий и очень надеемся, что они прозвучат в первый раз именно в наших конкурсах, на наших сценах — сценах армии России", — заключил Шойгу.

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