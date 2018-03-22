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В России запустили первую опытную зону сети 5G

«Ростелеком» планирует протестировать возможности использования радиочастот в диапазоне 3400–3800 МГц

22 марта, PrimaMedia. На территории инновационного центра "Сколково" запустили первую в России открытую опытную зону 5G. Сеть разрабатывалась компанией "Ростелеком", Nokia и фондом "Сколково", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Опытная зона позволит показать новейшие технологий перспективного стандарта для развития сетей связи 5G/IMT2020 для использования в разных отраслях экономики", –– рассказали в "Ростелекоме".

Председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что 5G-сеть поможет продемонстрировать новые возможности технологий связи.

"Перспективные для 5G области — это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. Мы уже готовим "пилоты" по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиаиндустрии", — сказал Дроздов.

"Ростелеком" планирует протестировать возможности использования радиочастот в диапазоне 3400–3800 МГц.

В январе сообщалось, что США намерены создать национальную сверхскоростную беспроводную сеть 5G для защиты от угрозы со стороны Китая.

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