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Российские десантники получат на вооружение танки

Сбрасывать ее на землю с помощью парашютных систем не будут

22 марта, PrimaMedia. ВДВ усилят бронетехникой. До конца года Минобороны сформирует в десантно-штурмовых дивизиях танковые батальоны, вооруженные Т-72. передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Ранее планировалось оснастить эти дивизии легкобронированными авиадесантными самоходными артустановками (САУ) 2С25 "Спрут-СД".

Доставлять бронетехнику будут с использованием военно-транспортной авиации, кораблей, железнодорожных платформ и автотранспорта. Сбрасывать ее на землю с помощью парашютных систем не будут.

"В Афганистане был получен первый опыт применения танковых подразделений ВДВ. Тогда стало понятно, что в локальных конфликтах танки — наиболее подходящие машины для выполнения широкого спектра боевых задач", — рассказал "председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев.

Эксперты уверены, что появление в ВДВ танковых батальонов существенно усилит боевой потенциал десантных соединений и позволит расширить диапазон решаемых ими задач.

Опытная эксплуатация бронетехники пройдет в двух дивизиях. После этого будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ.

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