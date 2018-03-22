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«Телекарта» выдвигает «Лидера»

Пакет ориентирован на любителей современного телевидения, заинтересованных в расширенных возможностях телесмотрения

22 марта, PrimaMedia. Федеральный спутниковый оператор "Орион" расширяет линейку пакетов спутникового телевидения "Телекарта". С 19 марта новые и действующие абоненты компании по всей стране смогут подключаться к пакетному предложению "Лидер", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Орион".

В новом сбалансированном "Лидере" собрана наиболее полная коллекция из 200+ самых популярных каналов. С его подключением зритель открывает доступ к захватывающим сериалам и блокбастерам, лучшим музыкальным телеканалам, популярным телеканалам о путешествиях, спорте и кулинарии.

Новый пакет сформирован на базе телеканалов, наиболее востребованных у телезрителей "Телекарты", в том числе расширен каналами из дополнительных пакетов "Мировое кино", "Музыкальный" и "Детский". Его отличает акцент на сильную региональную составляющую: в "Лидер" включены развлекательные, фильмовые и новостные каналы из Башкортостана, Татарстана, Новосибирской области, Красноярского края и других регионов России.

Абонентская плата при подключении пакета составляет 1 990 рублей в год и 249 рублей в месяц при последующей пролонгации. Срок продления подписки не ограничен.

"Мы рассчитываем, что пакет "Лидер" найдет своего потребителя, и на ближайший год станет флагманом "Телекарты". Для абонентов пакета "Стандарт" это хорошая возможность за небольшую доплату существенно расширить свои возможности телесмотрения, а для всех любителей современного телевидения — получить доступ к премиальному контенту по умеренной цене", — прокомментировал запуск новинки директор по маркетингу ГК "Орион" Дмитрий Жичин.

Пакет "Лидер" станет четвертым по счету в продуктовой линейке "Телекарты".

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