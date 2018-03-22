«Сдать не успеем»– дорожники ответили на обвинения прокурора о находкинской трассе

Строительство дороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

Многие объекты – «проблемные», поэтому дорогу "Владивосток — Находка — порт Восточный" закончат нескоро

22 марта, PrimaMedia. Несмотря на разгромную речь прокурора края Сергея Бессчасного о трассе "Владивосток — Находка — порт Восточный", работы на некоторых участках дороги будут закончены только в конце 2020 года. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона Александрв Шворы, участок до Царевки – это сложный объект, требующий дополнительных проектных решений. Он зачитал свой доклад, отвечающий на замечания прокурора, на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике регионального Заксобрания 22 марта, передает ИА PrimaMedia.

Александр Швора сообщил, что, хоть и звучали обещания закончить строительство дороги "Владивосток — Находка — порт Восточный" в 2019 году, это невозможно, даже если говорить только об участке до Царевки.

"Я вынужден констатировать, что это нереально. Это сложный объект, требующий выполнения работ на всех участках с одновременным вводом. Есть проблемные участки. Мы работаем, но, возможно, потребуется дополнительное принятие проектных решений по этому отрезку. Я не думаю, что закончим раньше конца 2020 года. Темпы есть, подрядчики в работе, вопросы есть, мы их решаем", – сказал Александр Швора.

О точных сроках окончания работ на дороге директор департамента сказал, что "процедура длится, а объект строится". В целом в крае, по его словам, уже заключены контракты на три мостовых перехода, и они находятся в стадии строительства. Но проблема возникла с мостом в Смоляниново, который вышел из строя в прошлом году. "Мы его включили в план, но в этом году строить не будем, денег на текущий год нет", – сказал чиновник.

"К примеру, случится хороший ливень. Объезд затоплен, край разделился на две части, не проедешь. Что делать? ", – прокомментировал депутат Законодательного Собрания Геннадий Лазарев.

Александр Швора ответил ему, что, по наблюдениям, на участке интенсивных ливней быть не должно. Кроме того, у дороги есть еще один объезд.

По данным Александра Шворы, на программу развития дорожной отрасли выделено из бюджета 12 млрд 628 млн рулей. Уже заключены контракты с подрядчиками на сумму в 10 млрд рублей. В рамках этой суммы отремонтируют пять искусственных сооружений, в их числе мостовые переходы через Литовку и Крыловку, а также проведут изыскательные работы по проектированию моста в Губарево, выделят деньги на ремонт дорог во Владивостоке и муниципалитетах. Он отметил, что 1,5 млрд рублей выделено на ремонт автомобильных дорог, из них 700 млн рублей – это дополнительные средства в рамках подготовки инфраструктуры ТОРов. Контракты чиновник пообещал отработать до апреля текущего года.

Напомним, что в октябре 2017 года прокурор Приморского края Сергей Бессчасный выступил на заседании краевого парламента с разгромным докладом, в котором раскритиковал работу органов исполнительной власти по многим проблемным вопросам. В том числе он высказался оработе краевого департамента дорожного хозяйства.

"Безответственное отношение к исполнению постановленных задач демонстрирует департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, который, несмотря на своевременное доведение лимитов бюджетных ассигнований на ремонт печально известной автомобильной дороги "Владивосток — Находка — порт Восточный", закупочные процедуры по заключению государственных контрактов начал только в конце мая текущего года. Как следствие, работы по ремонту дороги начаты подрядчиком только в июне-июле 2017 года. При этом, предусмотренные государственными контрактами объемы работ и сроки их завершения — октябрь-ноябрь 2017 года в условиях отрицательных температур в осеннее время года свидетельствуют об их заведомой невыполнимости для сторон", – сказал Сергей Бессчасный. Также он добавил, что ненадлежащее состояние данной автомобильной дороги явилось причиной 65 дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в 2017 году, в том числе, семи — со смертельным исходом.