Работать с углем без пыли: "Малый порт" использует мощные системы пылеподавления. Фото: ИА PrimaMedia

Стивидор реализует программу модернизации производства и внедрения инструментов повышения экологической безопасности производимых работ

22 марта, PrimaMedia. Проблема угольной пыли, неизбежно возникающая при перевалке, может и должна решаться комплексно, учитывая возможности современных технологических решений. Стивидоры могут и должны использовать инструментарий, позволяющий ощутимо наращивать производительность и при этом столь же значительно сокращать вредное воздействие на окружающую среду, сообщает ИА PrimaMedia.

К примеру, стивидорная компания "Малый порт" последние годы реализует программу модернизации производства и внедрения инструментов повышения экологической безопасности производимых работ. Она полностью отвечает всем, самым жёстким требованиям.

Так, практически завершена замена грейферных манипуляторов объёмом в один кубометр на 10-кубометровые. Переваливаемый уголь пылит при каждой операции. И если перевалка кубовым грейфером 10 тонн угля требует десяти операций, то новый манипулятор тот же объём перегружает за одну операцию. Меньше операций — меньше пыли. А с точки зрения производительности и эффективности, меньше операций — меньше затрат (времени, ресурсов, энергии) на перевалку.

В ближайших планах "Малого порта" оборудовать краны 20-кубовыми грейферами. То есть перевалка тысячи тонн угля будет осуществляться всего за 50 операций, а не за тысячу. Меньше операций — меньше и пыли, и затрат.

Кроме того, проходят завершающие испытания новой для России системы пылеподавления при выгрузке угля. А именно: грейферы оборудуются автономными туманогенерирующими форсунками, которые автоматически срабатывают при выгрузке угля, не давая образоваться пыли. Система хорошо зарекомендовала себя у стивидоров Северной Кореи.

Точно так же отвечает всем требованиям и система пылеподавления, которая будет установлена на территории склада "Малого порта" уже к сентябрю этого года. Четыре мощные водяные пушки на 14-метровых мачтах по периметру, генерирующие туман в тёплое время года и снег в зимнее, полностью перекрывают территорию склада. Согласно расчётам, вне зависимости от направления и силы ветра, эта система на 95% снизит пыление угля в штабелях. Наряду со стационарной системой для пылеподавения уже используются две мобильные установки, генерирующие туман и снег, которые будут усилены ещё одной передвижной пушкой.

Кстати, в рамках этого этапа Программы практически решена одна из основных проблем, характерных для большинства стивидорных компаний — ограниченного водоснабжения. На данный момент "Малым портом" заключён договор на бурение собственной скважины и мониторинг её мощности, а также близки к завершению переговоры компании с Водоканалом. Это позволит "Малому порту" избавиться от дефицита водоснабжения и обеспечить бесперебойную работу всех водяных пушек на полную мощность.

Кроме того, Программа предусматривает возведение ветрозащитных экранов по периметру предприятия. Разработка проекта находится в завершающей стадии, после чего он должен будет пройти ряд экспертиз. Монтаж экранов позволит снизить на 95% воздействие воздушных потоков и, соответственно, свести к минимуму пылеобразование на территории склада.

Комплексный подход "Малого порта" к решению проблемы включает и человеческий фактор. Так, ужесточились требования к докерам по высоте выгрузки угля: чем ниже раскрывается грейфер, тем меньше пыли. Точно так же и от водителей колёсного транспорта требуют снижения скорости во время движения по площадке. Ниже скорость — меньше пыли. Не пылят и погрузочные конвейеры "Малого порта", благодаря монтажу защитных кожухов, что был осуществлён согласно ранее утверждённому плану.

В целом, Программа "Малого порта" — проект масштабный. Полная его стоимость превышает 220 миллионов рублей. Тем не менее, руководство компании убеждено, что эти вложения оправданы, поскольку позволят навсегда решить проблему угольной пыли. Во всяком случае, к зиме 2019 года проблема образования пыли при перевалке угля перестанет быть проблемой для "Малого порта".