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Зрелищные бои приморских кудоистов пройдут во Владивостоке. Фото: пресс-служба федерации кудо ДФО

Зрелищные бои приморских кудоистов пройдут во Владивостоке

В турнире примут участие спортсмены со всего Приморья в возрасте от 12 лет и старше

22 марта, PrimaMedia. Кубок Приморского края по кудо пройдет 24 марта в спорткомплексе "Молодежный" во Владивостоке. В зрелищных поединках кудоисты разыграют награды в личном первенстве среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе федерации кудо ДФО.

Спортсменов, занявших призовые места, наградят медалями, грамотами и кубками. Также особо отличившимся вручат специальные призы за волю к победе и лучшую технику.

Начало поединков в 10.00, торжественное открытие в 14.00. Вход для зрителей свободный.

Соревнования организованы федерацией кудо Приморского края при поддержке краевого департамента физической культуры и спорта.

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