Горячую воду отключили у 10 должников в Приморье. Фото: https://pixabay.com

Потребители задолжали энергетикам более 380 тысяч рублей

22 марта, PrimaMedia. Специалисты "Приморской генерации" в феврале отключили 10 абонентов-должников от горячего водоснабжения. Потребители задолжали компании более 380 тысяч рублей, сумма долга каждого варьируется от 20 до 70 тысяч рублей. В квартирах недобросовестных потребителей перекрыли вентили подачи воды, произвели опломбировку и составили соответствующий акт. Теперь злостные неплательщики смогут воспользоваться горячей водой только после того, как полностью рассчитаются с долгами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

"Изменения в законодательстве значительно упростили процедуру отключения. Сейчас мы имеем право отключить должника спустя 20 дней после его официального уведомления, при этом появились новые способы информирования недобросовестных абонентов: достаточно телефонного звонка, смс-сообщения, сообщения на электронную почту или в личном кабинете, или размещения текста предупреждения на квитанции. При этом произвести отключение горячей воды можно, если задолженность превышает две месячных суммы оплаты", — рассказывает начальник Владивостокского отделения теплосбыта СП "ПТС" филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Владимир Матвиец.

Должникам, которые "прячутся" от энергетиков и не пускают специалистов для отключения ГВС, нужно помнить, что таким образом они обеспечивают себе лишь временную отсрочку – юристы "Приморской генерации" уже готовят исковые заявления в суд.

После рассмотрения дела, к неплательщикам будут применены уже более жесткие меры со стороны судебных приставов – арест имущества и автомобиля, арест банковских счетов, наложение запрета на выезд заграницу и многие другие. Кроме этого должникам помимо основной суммы долга придется оплатить судебные расходы, госпошлину и все начисленные пени.

"На сегодняшний день задолженность потребителей во Владивостоке превышает 1,8 млрд рублей. Это колоссальная сумма, которая необходима для обеспечения надёжной работы энергообъектов, проведения ремонтной кампании, закупки топлива. Поэтому мы вынуждены применять все законные меры для взыскания задолженности", — пояснил Владимир Матвиец.

При этом "Приморская генерация" уже на протяжении многих лет предлагает своим потребителям комфортный путь решения проблемы – заключить соглашение о реструктуризации долга, которое позволяет оплачивать задолженность равными частями в течение года. В этом случае абоненту фиксируется только ранее начисленная пеня, которая не пересчитывается в течение всего периода реструктуризации, и приостанавливается подача иска в суд.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга, достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру в любой из абонентских отделов филиала "Приморская генерация" АО "ДГК":

Владивосток: ул. Посьетская, 40, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое). Часы приема: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101 "а". Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18.30, суббота с 10.00 до 13.00.

Артем: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.