"Я подумала, в жюри ошиблись": модель из Владивостока о награде на "Красе России 2018"

Лора Мезько рассказала о победе на конкурсе, феминистках и настоящем имени (ФОТО)

22 марта, PrimaMedia. Анастасия Пряженникова, Татьяна Бондарева. Уроженка Приморского края Лора Мезько, которая сейчас проживает в Москве, по итогам финала 23-го национального фестиваля красоты и талантов "Краса России" была признана первой вице-мисс конкурса "Краса России 2018". Несмотря на свалившуюся на нее славу и признание, модель не забывает свою малую Родину. Во время очередного визита на Дальний Восток, корр. ИА PrimaMedia встретились с девушкой в одном из кафе Владивостока. Она рассказала о конкурсе, своем мужчине, настоящем имени, высказалась про феминисток и про книги о детях, которые выросли в детдоме.

— Имя Лора настоящее или это псевдоним?

— Мое полное имя — Лариса и я решила взять такой небольшой псевдоним Лора, потому что он легко запоминается, что помогает в построении моей карьеры, так как посчитала, что имя Лариса мне не подходит.

— В одном из интервью вы говорили, что хотите забыть свое прошлое и начать писать свою историю заново, не боитесь, что такие заявление еще обернутся против вас?

— Скорее всего, меня не так поняли, в моем прошлом нет чего-то такого страшного, о чем я хотела бы забыть. Единственное, что, возможно, как и у многих, у меня были неприятные ситуации в школе, но зато благодаря ним я теперь могу постоять за себя. До 4-го класса я воспитывалась в детском доме в поселке Кавалерово, а потом меня отдали в школу-интернат, где, как мне кажется, я получила хорошее образование. Хочу добавить, что я не в обиде за это на своих родителей, отца я не видела, а мама несколько раз навещала меня, но я мало что из этого помню. Может быть, это было и к лучшему, что меня отдали, времена тогда были тяжелые и неизвестно, как бы сложилась моя жизнь без воспитания в интернате.

Модель из Владивостока Лора Мезько о награде на "Красе России 2018". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько в беседе с корр. ИА PrimaMedia. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько о награде на "Красе России 2018". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

— По образованию вы психолог, используете хитроумные психологические приемы в жизни или на конкурсах красоты?

— Мне кажется, каждый человек по-своему психолог, до этого я прочла пару книгу по психологии и пошла туда скорее для того, чтобы убить время, также детям из интерната давали пособия и обеспечивали жильем, если они шли учиться, мне тогда было это необходимо. Там же для себя я училась на фотографа, до этого в городе Артеме я обучалась на парикмахера.

— Есть ли у вас молодой человек? Люди, которые поддерживают вас по жизни?

— Да, у меня есть мужчина, для меня он как ангел-хранитель, я ему очень благодарна и не знаю, что бы без него делала. Что касается поддержки, у меня две подруги, которые, во-первых, старше меня, во-вторых, они обе матери, и, соответственно, я получаю от них ту любовь и поддержку, которой мне так не хватало в детстве, к тому же они воспитывают и наставляют меня на правильный жизненный путь.

Модель из Владивостока Лора Мезько в беседе с корр. ИА PrimaMedia. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько о награде на "Красе России 2018". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 2

— Тяжело ли вам было на конкурсах, ощущалось давление со стороны конкуренток?

— Конечно, в женском коллективе ощущалась напряженная атмосфера. По правде говоря, мне было тяжело от другого. Я отвыкла от такого напряженного графика, хотя по нему живут многие люди, мне же удавалось это с трудом, так как я преимущественно живу "плавающим" графиком.

— Расскажите про победу в конкурсе "Мисс Краса России"?

— Честно, когда меня назвали, я не ожидала и думала, что в жюри ошиблись, стала спрашивать у своей соседки, так как на сцене была плохая слышимость, и я даже не услышала свой титул, а снимать и смотреть ленту было бы как-то странно.

Публикация от L O R A _ M E Z K O (@lora_mezko) 24 Фев 2018 в 12:31 PST

— Что насчет конкурса "Мисс Краса Москвы?"

— Это был мой первый серьезный конкурс, и я дико волновалась, но, тем не менее, думаю, что я хорошо справилась. Особенно мне запомнилось одно из заданий, где нам нужно было задавать вопросы жюри, и мой же собственный вопрос обернулся против меня. Так получилось, что, исходя из него, жюри попросило меня станцевать и рассказать стихотворение одновременно. С танцем я справилась быстро, а вот стихотворение сходу вспомнить не смогла, поэтому пришлось импровизировать. И вместо стихотворения я рассказала свой козырь — скороговорку, которую выучила еще на курсах актерского мастерстве в Останкино, поэтому я танцевала и рассказывала забавную скороговорку, залу и жюри очень понравилось.

Модель из Владивостока Лора Мезько. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

— Вы сейчас учитесь в школе телевидения Останкино, расскажите об этом подробнее.

— Да, учусь, правда, из-за конкурса я попросила отсрочку, мне оставалось учиться там два месяца, всего же обучение составляет один год, но я планирую его продолжить и после окончания. Учусь на телерадиоведущую, у нас звездный состав учителей, которые с удовольствием делятся с нами своим опытом. Учусь три раза в неделю, но этого достаточно, так как нам задают очень много домашнего задания. Например, недавно мне нужно было снять репортаж о катке, но там мне запретили это делать и требовали справку, пришлось делать все тайком.

— В последнее время активно затрагивается тема феминизма, например, нашумевший ролик-реклама от DNS на 23 февраля, к тому же сами феминистки против различных женских конкурсов красоты, что вы можете сказать по этому поводу?

— Сам ролик мне показался безобидным и уместным, я не видела в нем ничего плохого и даже от души посмеялась, зачастую и женщины высмеивают мужчин подобным образом, в рекламе, в кино. То почему бы и им не ответить тем же, тем более повод для этого был. А что касается протеста против конкурсов красоты, не вижу в них ничего плохого, так как сейчас проводится масса подобных мероприятий, посвященных мужской красоте, где в первую очередь женщины оценивают участников, поэтому раздувать из этого еще одну из проблем феминизма я не вижу смысла.

Публикация от L O R A _ M E Z K O (@lora_mezko) 28 Фев 2018 в 6:45 PST

— Что Вас подтолкнуло переехать из Владивостока?

— Владивосток очень много мне дал, благодаря ему я преобразилась, приобрела новые знакомства, но я тот человек, который гонится за чем-то большим, и мне стало недостаточно тех возможностей, которые предоставляются в нем.

Модель из Владивостока Лора Мезько. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Модель из Владивостока Лора Мезько. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

— Нравится жить в Москве?

— Мне нравится тем, что для молодых людей в Москве есть уйма возможностей. Там есть все, мне даже иногда бывает страшно от этого. Я очень люблю выходить повеселиться, потанцевать с друзьями и знать, мне приятно знать, что другие ничего плохого не скажут о тебе и твоем внешнем виде, во Владивостоке же мне кажется с этим труднее.

— Какие у Вас планы на будущее?

— Возможно, в будущем я напишу книгу для детей, которые, как и я, выросли в детдоме, потому что считаю, что многие из них бояться рисковать, а потом и вовсе пропадают. В идеале, конечно же, я хочу помогать детским домам, но не тем, которые в Москве, а начать прежде всего с Приморского края и в первую очередь с детского дома, где выросла сама. И помогать я хочу не так, чтобы просто дать деньги и все, так как я сама через все это прошла и помню, чего особенно не хватает таким детям, например, я и многие другие девочки очень хотела заниматься танцами, но к сожалению, у нас не было магнитофона. Поэтому я бы сначала приехала сама, проанализировала ситуацию и в дальнейшем проследила, чтобы все нужды деток были бы удовлетворены, но к сожалению, у меня пока нет такой возможности, но зато есть к чему стремиться.