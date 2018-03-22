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Определены финальные названия для новейшего российского оружия

Для каждого из трех проектов выбрано по три названия

22 марта, PrimaMedia. В финал голосования на выбор лучших названий для новейшей российской военной техники вышли девять наименований. В ближайшие часы решится, как будет называться новейшее российское вооружение. Так для каждого из трех проектов выбрано по три названия, но в финале останется одно, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 7,6 млн своих предпочтений.

Боевое лазерный комплекс предлагают назвать "Василиск", "Пересвет" или "Блик". Крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой будет называться "Пальмира", "Сюрприз" или "Буревестник", беспилотный подводный аппарат получит название "Посейдон", "Аврора" или "Прибой".

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