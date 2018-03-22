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ЦИК получил рекордное количество обращений на тему выборов

Всего за время президентской кампании их поступило 240 тысяч

22 марта, PrimaMedia. Центральная избирательная комиссия получила рекордное количество обращений за два дня после президентских выборов, 19–20 марта. За это время в ЦИК поступило около 20 тысяч обращений. Всего за время президентской кампании поступило 240 тысяч обращений, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ЦИК. Обращения до сих пор продолжают поступать.

Отметим, что члены ЦИК связали рост числа обращений с запуском проекта "Мобильный избиратель", который позволял голосовать по месту пребывания без посещения избирательных комиссий или МФЦ

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