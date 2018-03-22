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Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян

В этом году жители Северной Кореи смогут приехать по электронной визе в Анадырь, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск

22 марта, PrimaMedia. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил КНДР упростить визовый режим для россиян. Такое заявление он сделал в ходе 8-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и КНДР, которое состоялось в Пхеньяне (КНДР), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как подчеркнул глава Минвостокразвития во вступительной речи: развитие добрососедских отношений с КНДР важное направление российской политики. И одна из главных задач стран – найти новые сферы для взаимовыгодного сотрудничества.

"В этом году исполняется 70 лет нашим дипломатическим отношениям. Наша страна первой официально признала независимость КНДР. Примером, одной из новых точек роста двустороннего взаимодействия может стать туристическая отрасль. Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан", — подчеркнул Александр Галушка.

Он добавил, что российская сторона уже приняла меры для упрощения въезда жителей КНДР в РФ и что российские власти рассчитывают на ответные шаги в этом направлении от руководства Северной Кореи. С прошлого года они могут въехать по упрощенной системе – электронная виза – в Приморский край, посетив Владивосток. Есть поручение президента страны Владимира Путина распространить данную возможность для иностранцев и на другие регионы Дальнего Востока. Так, 1 марта в Парламент РФ правительством внесен законопроект, подготовленный Минвостокразвитием, который позволит распространить такой режим на все международные аэропорты Дальнего Востока.

"Уже в этом году жители КНДР смогут приехать по электронной визе в Анадырь, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск", — резюмировал глава Минвостокразвития.

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