Подснежники, зеленая трава и улицы, залитые солнцем: по Владивостоку гуляет весна

22 марта, PrimaMedia. После морозного начала текущей недели в Приморье, наконец, потеплело. Антициклон, сместившийся с Китая, привел в край солнечную погоду. Во Владивостоке начала устанавливаться весна: в среду днём воздух в городе прогрелся до +6 °C, а сегодня до +8°C. Корреспонденты ИА PrimaMedia, как и многие горожане сегодня, решили прогуляться и сфотографировали приход весны в столицу Приморья.

Как пишет сайт Примпогода, вчера днём температура воздуха повысилась по всему краю. В центральных и на севере восточных районов Приморского края ещё сохраняется снежный покров, но за прошедшие сутки высота его уменьшилась на 1–2 см и теперь составляет 13–60 см. Между тем на самых солнечных участках уже появились подснежники и первая зеленая трава.

Несмотря установление плюсовых температур, ближайшие выходные дни погода в Приморье ожидается изменчивой. В субботу, 24 марта, над краем будут перемещаться фронтальные разделы циклона, смещающегося над Хабаровским краем, которые вызовут местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.

В воскресенье, 25 марта, погодные условия в Приморском крае будет определять гребень антициклона. Осадки маловероятны. Фон температуры воздуха повысится на 3–6 градусов. Днём ветер с северо-западного сменит направление на южное. На край начнёт поступать более тёплый воздух. В континентальных районах воздух прогреется до +18 °C, на побережье +7…+12 °C. Во Владивостоке утром в субботу с вероятностью 50% возможны слабые осадки в виде мокрого снега, в дальнейшем без осадков. Ветер свежий. Температура воздуха ночью около 0 °C, днём воздух прогреется до +4…+7 °C. В воскресный день жителей города ожидает по-весеннему тёплая погода, без осадков. К утру температура воздуха понизится до 0…−2 °C, днём воздух прогреется до +6…+9 °C.