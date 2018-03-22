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Обновленный кинотеатр "Уссури" отметит 10-летие. Фото: предоставлено сетью кинотеатров "Иллюзион"

Обновленный кинотеатр «Уссури» отметит 10-летие

В честь данного события в кинотеатре появился зал "Амур", а "Уссури", "Босфор" и "Владивосток" получили полностью новый облик

22 марта, PrimaMedia. Обновленному кинотеатру "Уссури" после масштабной реконструкции в 2008 году 23 марта 2018 года исполняется 10 лет. В честь данного события сеть кинотеатров "Иллюзион" вновь обновила исторический кинотеатр, которому, к слову, уже 91-й год! Теперь в кинотеатре появился новый зал "Амур", а хорошо знакомые залы "Уссури", "Босфор" и "Владивосток" получили полностью новый облик, сообщает ИА PrimaMedia.

В честь праздника 23 марта сеть кинотеатров "Иллюзион", по традиции, объявляет акцию — всего за 150 рублей можно посмотреть все фильмы, которые в этот день будут демонстрироваться на экранах "Уссури": мультфильмы "Кролик Питер" и Шерлок Гномс", фантастические фильмы "Тихоокеанский рубеж 2" и "Tomb Raider. Лара Крофт", мелодрамы "Полночное солнце" и "Леди Бёрд".

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В залах перед каждым сеансом будет демонстрироваться историческая мини-хроника. Все желающие смогут получить карту "Иллюзион бонус" в подарок. Но это еще не все… В честь юбилея для кинозрителей составлен план интересных мероприятий:

  • 23-29 марта — исторические викторины с призами в Instagram;
  • 29 марта — торжественная предпремьера фильма "Гоголь.Вий" (за неделю до широкого проката — билеты на мероприятие уже в продаже);
  • 30 марта-26 апреля — киномарафон, розыгрыш полугодового абонемента в кино и призов от партнеров.
  • 7-22 апреля — Музейное утро каждую субботу и воскресенье (по многочисленным просьбам зрителей — фильмы-путеводители по величайшим музеям мира);
  • 16-20 апреля — ретроспектива "Путешествие по старому Владивостоку" (кинохроника истории Владивостока с момента появления кинокамер и до наших дней).

Историческая справка: Кинотеатр "Уссури" — старейший из действующих кинотеатров Дальнего Востока. Его история начинается в дореволюционные годы, когда наследники дома Бриннера решили построить здание своего театра. Спроектированное в стиле "тяжелого" немецкого можерна, новое здание было заложено в конце 1916 года. Но достроить его помешала революция и гражданская война. И только в 1927 году местное отделение "Совкино" сделало подарок городу, ввело в строй новый кинотеатр. В тот день состоялась премьера фильма "Поэт и царь" режиссера В. Гардина (о последних днях жизни А.С.Пушкина).

Кинотеатр "Уссури" прошел все стадии эволюции кинопоказа от немого кино: 1932 год – первый звуковой фильм, в 1957 "Уссури" стал первым широкоэкранным кинотеатров во Владивостоке. На протяжении многих десятилетий "Уссури" остается любимым местом отдыха нескольких поколений жителей и гостей города.

Именно 23 марта 2008 года обновленный кинотеатр "Уссури" распахнул двери после масштабной реконструкции, которую провела сеть кинотеатров "Иллюзион". Кинотеатр выдержан в стиле начала прошлого века, со всеми особенностями, как во внешней части фасада, так и в интерьере, но в то же время, оснащен самым современным оборудованием. В кинотеатре "Уссури" проходят основные премьеры, крупнейшие фестивальные мероприятия. Одним из главных отличий "Уссури" от других кинотеатров является показ на постоянной основе интеллектуального и артхаусного кино. На территории кинотеатра с успехом работает "Киноклуб", который каждый понедельник в 19.00 в зале "Владивосток" собирает настоящих ценителей кино.

Сеть кинотеатров "Иллюзион" поздравляет и благодарит всех, кто работал в кинотеатре "Уссури" в разные годы, кто возрождал кинотеатр, всех зрителей.

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