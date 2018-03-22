Ростуризм зафиксировал рекордный поток путешественников за прошлый год

За 2017 год Россию посетили более 81 млн туристов

22 марта, PrimaMedia. За 2017 год Россию посетили более 81 млн туристов. Это самое высокое статистическое значение за всю новейшую историю страны, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс‐службу Федерального агентства по туризму, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Сообщается, что самыми популярными направлениями для иностранных гостей стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Тем не менее, огромный вклад в положительную статистику обеспечили и сами россияне, которые стали активнее путешествовать по стране.

Для отечественных туристов самыми привлекательными направлениями также оказались столица и город на Неве. Кроме того, отмечен растущий интерес к путешествиям в Татарстан и Крым.

В Ростуризме уточнили, что за последние 8 лет общий турпоток вырос на 20%, а внутренний — на 85%, а суммарные данные 2017 года можно считать рекордными с момента распада СССР. Только за прошлый год 56,5 млн россиян решили отдохнуть в соседних городах и регионах. Количество иностранных туристов также оказалось большим — 24,5 млн человек.

Отмечается, что наплыв путешественников замечен и в регионах, ранее не отличавшихся популярностью — в Чечне и в Адыгее. В надзорном ведомстве сообщили, что этому способствовала реализация федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации".

Сообщается, что в настоящий момент полным ходом идет развитие системы "все включено". В Ростуризме отмечают значительный рост спроса на путевки с популярной у российских путешественников системой питания. В то же время, сообщается, что главным преимуществом отдыха внутри страны является цена. В среднем, стоимость путевки по России обходится в 1,5-2 раза дешевле поездки за рубеж.