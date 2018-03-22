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В Youtube станет больше рекламы при просмотре музыкальных видео

Нововведение является частью стратегии компании по привлечению пользователей

22 марта, PrimaMedia. Крупнейший видеохостинг обещает в ближайшее увеличить количество рекламных роликов при просмотре бесплатного музыкального контента, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя музыкального направления YouTube Лира Коэна, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Сообщается, что нововведение является частью стратегии компании по привлечению большего количества своих пользователей к платному музыкальному сервису, запуск которого недавно анонсировал интернет-гигант.

Отмечается, что платная подписка не только избавит пользователей Youtube от большого количества рекламы, но и предоставит возможность просматривать эксклюзивные видеоматериалы. Кроме того, функционал Youtube на платном сервисе также будет расширен.

Тем не менее, по информации американского издания, все нововведения затронут исключительно музыкальный сегмент крупнейшего видеохостинга. Согласно задумке руководства Youtube, запуск отдельного проекта позволит компании "быть хорошими партнерами" для музыкальной индустрии.

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