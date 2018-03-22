Минпромторг успокоил граждан по поводу сообщений о росте цен на отечественные машины

Установленная правительством индексация утилизационного сбора планируется к введению с первого апреля

22 марта, PrimaMedia. По словам представителей Минпромторга, индексация утилизационного сбора не должна привести к повышению стоимости автомобилей, которые были произведены в России, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Учитывая совокупность факторов ценообразования на продукцию автомобильной отрасли, изменения не повлекут удорожания автомобильной техники российского производства из-за индексации утильсбора", — Минпромторг.

В ведомстве упомянули, что индексация размера взымаемого утильсбора варьируется, в зависимости от отдельных категорий автомобилей и целого ряда экономических факторов. Границы размеров утилизационного сбора начинаются от 0% и в определенных случаях могут превышать 15%.

Установленная правительством индексация утилизационного сбора планируется к введению с первого апреля текущего года. Так утильсбор на автомобили с двигателем объемом до одного литра вырастет на 16%.