ВМТП завершил модернизацию причальных стенок. Фото: пресс-служба ВМТП

Теперь максимальная осадка судов, которые может принимать порт, увеличена до 11,9 метров

22 марта, PrimaMedia. Владивостокский морской торговый порт завершил один из этапов проекта модернизации причальных мощностей контейнерного терминала. Благодаря проведенной реконструкции причальных стенок максимальная осадка судов, которые может принимать ВМТП, увеличена до 11,9 метров, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

В ходе реконструкции отремонтировано имеющееся причальное оборудование и установлены новые отбойные устройства, которые позволяют принимать и обрабатывать суда с большей осадкой. Предельно допустимая осадка судов на причале №16 увеличена на 1,4 метра – до 11,4 метров. При постановке к причалу №15 судов длиной менее 216 метров максимальная осадка может составлять 11,9 метра, а для судов длиной свыше 216 метров – 11,4 метров.

Проект модернизации причальных мощностей контейнерного терминала предусматривает также приобретение новой перегрузочной техники и реконструкцию дорожного и причального покрытий.

В июне 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 7 950 кв. метров площади с усиленным покрытием для обработки контейнеров и движения тяжеловесного транспорта.

В течение 2018 года ВМТП ожидает поставку более 20 единиц новой перегрузочной техники: ричстакеры, автопогрузчики, портовые тягачи, козловые контейнерные краны RMG (Rail mounted gantry). Модернизация контейнерного терминала направлена на повышение интенсивности работы ВМТП и увеличение числа судозаходов. В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России.