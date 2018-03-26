Самострой в Гайдамакском сквере Владивостока стал законной резиденцией консула Малайзии

Консульство Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Здание легализовано, исполнительное производство в отношении объекта прекращено (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Шестиэтажное здание в районе Гайдамакского сквера, которое суд дважды признавал незаконной постройкой и требовал снести, теперь является официальной резиденцией и частным владением почетного консула Малайзии во Владивостоке. Исполнительное производство и судебные тяжбы вокруг когда-то скандального объекта прекращены, здание признано легальным, сообщает ИА PrimaMedia.

В администрации Владивостока корр. агентства сообщили, что формально участок, на котором расположен объект, не налагается на участок сквера. Согласно публичной кадастровой карте территория площадью 637 кв. м. под домом находится в собственности частного лица.

"Объекту недвижимости управлением градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока от 20.03.2013 был присвоен адрес: г. Владивосток, ул. Ковальчука, 9д. Сведения по вопросу, выдавалось ли разрешение на возведение строения в несколько этажей, обозначенное адресом "Ковальчука, 9а", а также эксплуатируется ли кем-либо на сегодняшний день данное строение, в управлении градостроительства и архитектуры отсутствуют", — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Также в мэрии отметили, что еще в июле 2013 года решением Ленинского районного собственника земельного участка "была возложена обязанность снести самовольно возведенное строение, выполненное из фундамента примерной площадью 300 кв. м, железобетонного каркаса, перекрытий пяти этажей, арматурного каркаса колонн шестого этажа, шлакоблоков".

Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 7

В связи с неисполнением судебного решения исполнительный лист был передан в Межрайонный отдел по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю.

"В дальнейшем по имеющейся информации на основании представленных должником судебному приставу-исполнителю документов об исполнении решения суда исполнительное производство было окончено", — сообщили в мэрии конец скандальной истории вокруг объекта.

Выяснить, по какой причине было прекращено исполнительное производство не представляется возможным. В пресс-службе УФССП по Приморскому краю сообщили, что дело передано в архив и доступа к нему нет.

В настоящее время шестиэтажный дом в Гайдамакском сквере завершен и функционирует. На объекте не обнаружено никаких опознавательных табличек. Однако в здании работают люди, горит свет, а благоустроенная парковка полностью занята автомобилями. На фасаде здания размещены часы и два флага – Российской Федерации и Малайзии. А адрес ул. Ковальчука, 9д закреплен за почетным консулом Малайзии во Владивостоке Павлом Максимовым. Он же является собственником участка и объекта.

В беседе с корр. агентства Максимов сообщил, что "здание легально" и никаких претензий у властей к нему нет.

Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Здание консульства Малайзии в Гайдамакском сквере. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 5

"На публичной кадастровой карте видно, что территория Гайдамакского сквера образует муниципальный земельный участок, на котором какие-либо здания отсутствуют. Так называемое "здание консульства" находится на ином земельном участке. Доступ к нему осуществляется с улицы Ковальчука, что исключает возможность установления сервитута в отношении земельного участка сквера. Таким образом, предположения о наличии "в сквере незаконной постройки" не нашли своего подтверждения", — прокомментировал ситуацию глава юридической фирмы "Берестенко и партнеры" Михаил Берестенко.

Он так же отметил, что существуют совершенно законные способы легализовать постройку — такие как оформление строения по декларации, а также признание права собственности на строение в суде в порядке ст. 222 Гражданского кодекса РФ.

Прекращение же исполнительного производства возможно в связи с исполнением решения суда, либо невозможностью его исполнения, если, например, это единственное жилье должника (лица в отношении которого возбуждено исполнительное производство), либо снос строения может повлиять на сохранность соседних зданий или угрожать безопасности живущих рядом людей.

Напомним, скандал вокруг стройки в Гайдамакском сквере разгорелся в начале 2013 года. Тогда мэрия Владивостока заявила, что объект возводят без разрешения на строительство. В администрации сообщали, что участок был отдан в аренду частному лицу еще в 2009 году для восстановления ветхого жилого дома. 4 июля 2013 года Ленинский районный суд признал объект самовольной постройкой и потребовал снести. После апелляции со стороны собственника участка 8 октября 2013 года уже Приморский краевой суд назвал решение первой инстанции верным.

Как известно, в Гайдамакском сквере находится братская могила моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами. Мемориальная территория вошла в список из 22 объектов, которые до 2022 года будут благоустроены в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Между тем в пресс-службе администрации города сообщили, что еще один собственник смежного со сквером участка по адресу ул. Ковальчука, 11 пытается через суд добиться установления беспрепятственного прохода и проезда (сервитута) к принадлежащим гражданину объектам недвижимости через территорию Гайдамакского сквера. Однако в рамках данного дела была проведена судебная землеустроительная экспертиза, которая подтвердила возможность иного прохода и проезда, минуя территорию сквера. Рассмотрение иска гражданина продолжается в Ленинском суде Владивостока.