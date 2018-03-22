До матча осталось

Общество. 18:00

Приморье получит полмиллиарда на восстановление дорог и мостов

Средства ранее уже были заложены в бюджет, но регион не смог их освоить в прошлом году

22 марта, PrimaMedia. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила выделение Приморью в 2018 году 585 409,34 тысяч рублей. Об этом рассказал член трехсторонней комиссии, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Виктор Пинский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Деньги пойдут на восстановление автомобильных дорог и мостов, которые были разрушены паводком в 2016 году", — сказал Виктор Пинский.

Депутат отметил, что дополнительных расходов бюджета это не потребует. "Средства ранее уже были заложены в бюджет, но регион не смог их освоить в прошлом году", — сказал он.

Заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений состоялось 21 марта в Доме правительства в Москве. В ее состав входят депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и представители правительства РФ. Основные задачи комиссии — рассмотрение вопросов совершенствования и повышения эффективности межбюджетных отношений в Российской Федерации, формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов страны муниципальных образований, а также развития механизмов финансовой поддержки региональных и местных бюджетов.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Для эффективного ремонта дорог в Приморье нужно ежегодно выделять около 3 млрд рублей

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Дело о картельном сговоре при ремонте дорог Владивостока вновь рассмотрят в Хабаровске

02 марта, 16:45

«Примавтодор»: 15 лет между выбоин и ям

27 февраля, 08:00

Во Владивостоке открыли лестницу на Некрасовской, снесенную лихачом на «Субару»

20 февраля, 18:40

Картина дня

Те еще Хаятты: главные недострои Владивостока сохранили элитные погоны

16:20

«Сдать не успеем»– дорожники ответили на обвинения прокурора о находкинской трассе

16:00

Александр Григорян: Мне не привыкать быть в таком "молотобойнике", как борьба за выживание

09:05

Летевший во Владивосток самолет экстренно сел в новосибирском Толмачево

14:00

Хищения на сотни миллионов: ФСБ посадила 39 членов топливной ОПГ ТОФ на скамью подсудимых

10:55

Коммерсант из Приморья Родион Тихонов обвиняется в создании ОПС и "сдает" оборотней в ДВТУ
Династия Юцковских презентует программу здорового долголетия YU-LIFE
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia