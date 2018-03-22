Приморье получит полмиллиарда на восстановление дорог и мостов

Средства ранее уже были заложены в бюджет, но регион не смог их освоить в прошлом году

22 марта, PrimaMedia. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила выделение Приморью в 2018 году 585 409,34 тысяч рублей. Об этом рассказал член трехсторонней комиссии, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Виктор Пинский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Деньги пойдут на восстановление автомобильных дорог и мостов, которые были разрушены паводком в 2016 году", — сказал Виктор Пинский.

Депутат отметил, что дополнительных расходов бюджета это не потребует. "Средства ранее уже были заложены в бюджет, но регион не смог их освоить в прошлом году", — сказал он.

Заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений состоялось 21 марта в Доме правительства в Москве. В ее состав входят депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и представители правительства РФ. Основные задачи комиссии — рассмотрение вопросов совершенствования и повышения эффективности межбюджетных отношений в Российской Федерации, формирования, распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов страны муниципальных образований, а также развития механизмов финансовой поддержки региональных и местных бюджетов.