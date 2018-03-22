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Спортсменке Виктории Романовой вручили сертификат. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

«Управляющая портовая компания» помогает теннисистке из Находки подготовиться к чемпионату

Спортсменке Виктории Романовой вручили сертификат на участие в спортивно-тренировочных сборах по теннису в Москве и Владивостоке в 2018 году

22 марта, PrimaMedia. "Управляющая портовая компания", исполнительный орган крупнейших в России специализированных морских угольных терминалов с высокотехнологичной перевалкой угля — АО "Восточный Порт" и АО "Ростерминалуголь", вручила юной теннисистке из Врангеля Виктории Романовой сертификат на участие в спортивно-тренировочных сборах по теннису в Москве и Владивостоке в 2018 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Благодаря сертификату номиналом 500 тысяч рублей Виктория получит возможность повысить спортивное мастерство, посетив в мае текущего года тренировочные сборы в региональном теннисном центре Олега Камынина (Владивосток), в августе — в теннисном лагере Анастасии Мыскиной AMTeam (Москва).

Также в 2018 году при поддержке "Управляющей портовой компании" и "Восточного Порта" Виктория Романова примет участие в первенствах и чемпионатах по теннису во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Хуньчуне (Китай).

"Виктория занимается большим теннисом на базе СК "Восточник" с 2012 года. В свои 14 лет теннисистка имеет первый юношеский разряд, а также многократные победы и призовые места на соревнованиях Дальнего Востока, России, Китая. Она регулярно выступает в старших возрастных категориях — среди девушек 15-19 лет — и показывает блестящие результаты", — отметил тренер спортсменки Анатолий Винников.

"Портовый холдинг уделяет особое внимание развитию спорта в Находкинском городском округе — поддерживает юных перспективных атлетов, создает условия для спортивного воспитания детей и молодежи. Мы ведем системную работу, чтобы календарь спортивных событий округа становился более насыщенным и разнообразным, а спорт — по-настоящему массовым", — отметил координатор социальных и благотворительных проектов ООО "Управляющая портовая компания" Александр Жуков.

"Управляющая портовая компания" и "Восточный Порт" регулярно проводят соревнования и корпоративные спартакиады, выступают генеральными партнерами спортивных мероприятий Находкинского городского округа и развивают его спортивную инфраструктуру. В собственном современном спортивном комплексе "Восточник" созданы условия для занятий спортом, как для сотрудников, так и жителей микрорайона Врангель. В 2016 году на средства "Управляющей портовой компании" здесь построили хоккейную площадку из современных экологически чистых материалов отечественного производства.

Напомним, в 2017 году "Управляющая портовая компания" и "Восточный Порт" выделили на социальные программы Находкинского городского округа более 34 млн рублей, из них более 2 млн рублей — на поддержку спорта.

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