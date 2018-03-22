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Припаркованное авто на Фирсова. Фото: Ольга Шестак

В парламенте Приморья завелся очередной «автохам»

Автомобиль Land Cruiser во Владивостоке перегородил пешеходам тротуар (ФОТО)

22 марта, PrimaMedia. Нарушение правил парковки во Владивостоке допустил водитель автомобиля Land Cruiser с номерами ВВВ, который, как стали известно ИА PrimaMedia, числится за Законодательным собранием Приморья. Транспортное средство перекрыло движение пешеходам по тротуару в районе ост. Фирсова.

Фотографию с припаркованным на тротуаре автомобилем разместил в местном паблике пользователь Facebook. На изображении видно, что гражданам приходится обруливать авто по узенькой тропинке. Таких фото в приморском сегменте и Facebook, и Instagram обычно много. Но на этот раз привлек внимание номер автомобиля.

"Город нечищенный, люди шлепают по лужам, а к вечеру ломают ноги на льду... Зато крузера ЗакСобрания стоят на пешеходной зоне, а люди с какой-то совершенной обреченностью обходят их по лужам на асфальте, или по грязи по косогору. А крузак стоит так себе спокойно на пешеходке и стоит. Грустно как-то", — пишет пользователь Ольга Шестак.

Корр. ИА PrimaMedia сначала предположил, что авто именно с этими цифрами серии ВВВ принадлежит не парламенту. Известно, что у Заксобрания имелись на балансе авто с конкретным диапазоном номеров. Однако источник ИА PrimaMedia в ГИБДД рассказал, что номер В347ВВ сейчас числится за краевым парламентом.

В ГИБДД приняли к сведению распространенную в соцсетях информацию.

Отметим, что это не первый случай, когда машины парламента попадают в неловкие ситуации. Так, например, вице-губернатор Павел Серебряков несколько лет назад выкладывал публикации "автохамов", паркующихся на местах для инвалидов. На одном из автомобилей (марки Nissan X-Trail), как позже выяснилось, перемещался депутат фракции КПРФ Артем Самсонов.

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