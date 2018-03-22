До матча осталось

Прием у главы Владивостока. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Глава Владивостока пообещал не только слушать, но и делать

Прием граждан прошел вместе с прокурором: на нем нашли новое назначение ТОС, а также обсудили создание приюта для животных

22 марта, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко пообещал не только слушать, но и обязательно помогать гражданам решать волнующие их проблемы. Так он определил главную цель приема граждан, прошедшего накануне с участием городского прокурора, сообщает пресс-служба администрации города. В ходе приема глава города поддержал создание приюта для бездомных животных, обсудил с предпринимателем перспективы бизнеса в ТОСах, а также "взял под крыло" пайщиков с Пихтовой, сообщает ИА PrimaMedia.

С учетом комплексного характера проблем, включенных в повестку данного приема, в нем участвовали также прокурор Владивостока Сергей Лубенец, первые заместители главы Алексей Литвинов и Константин Лобода, начальник управления муниципальной собственности администрации города Андрей Елькин, начальник управления содержания жилого фонда Григорий Пейхвассер.

Предприниматель Виталий Дудко предложил создать в поселке Рында на Русском острове ТОС – территориальное общественное самоуправление, чтобы в дальнейшем использовать его для организации мест массового отдыха. Глава города для начала направил предпринимателя зачем-то в СпВ.

"Я поддерживаю инициативы предпринимательского сообщества по улучшению качества городской среды и готов помогать в этом, – отметил Виталий Веркеенко. – Однако все эти вопросы необходимо решать при полном взаимном доверии, с учетом требований трудового и налогового законодательства. Поэтому для начала предлагаю вам зарегистрироваться в качестве резидента свободного порта Владивосток, чтобы совместно двигаться дальше по пути реализации этого проекта".

Представитель ООО "Дальвостокстрой" Владимир Папин обратился к главе Владивостока с двумя предложениями. Первое из них – организовать на находящемся в ведении этой организации участке городской территории приюта по содержанию бездомных животных. "Это – очень актуальный для города вопрос, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Однако за данным земельным участком закреплен статус зоны рекультивации с назначением "Парки, сады, дендрарии, оранжереи", что делает невозможным реализацию предложенного проекта именно здесь. Однако предлагаю найти и выделить для организации приюта для бездомных животных другую городскую территорию, чтобы помочь инициативному жителю города в решении данного вопроса".

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Было поддержано главой Владивостока и другое предложение Владимира Папина – по внедрению оригинальной технологии восстановления стальных и чугунных труб системы городских водопроводных, канализационных и тепловых сетей.

"Главное преимущество этой технологии, – отметил Виталий Веркеенко, – в том, что ремонт сетей можно будет вести без масштабного вскрытия земельных участков, под которыми они расположены. Мы будем рекомендовать ее для анализа и дальнейшего внедрения, чтобы в ходе ремонта подземных сетей минимизировать дорожные пробки".

С большим проблемным вопросом пришли на прием к главе Владивостока Ольга Попова и Ольга Павловских – пайщики жилого дома по улице Пихтовой, 35, возведение которого началось меняющими друг друга застройщиками еще около двадцати лет назад. Они рассказали, что до сих пор здесь три подъезда из восьми остаются недостроенными. Поэтому из 200 запроектированных квартир в этом доме заселены лишь немногим больше половины, да и в них имеются огромные проблемы с отоплением, освещением, водоснабжением. При этом первый и основной застройщик этого дома, бывший председатель "ЖСК-88" Юнс Фатхутдинов уже находится в заключении, а требования пайщиков так и остаются без реализации.

Несмотря на то, что данный вопрос не находится в зоне ответственности администрации Владивостока, Виталий Веркеенко взял его на контроль. Он дал соответствующим городским структурам распоряжение по закреплению земельного участка, на котором находится этот жилой дом, за организованным его пайщиками ТСН – Товариществом собственников недвижимости. Это реально поможет им в решении многолетних проблем по вводу дома в эксплуатацию.

А пришедшую на прием жительницу построенного более 50-ти лет назад дома №12 по улице Овчинникова пенсионерку Любовь Юсып глава Владивостока приветствовал особенно тепло. "Мы познакомились на недавних встречах с жителями Владивостока, в ходе которых обсуждали многие вопросы по улучшению качества жизни города и горожан, – отметил Виталий Веркеенко. – И я благодарю Любовь Алексеевну за ее активную общественную позицию".

На этот раз Любовь Юсып попросила главу Владивостока разобраться с необъяснимым, по мнению жителей этого дома, переносом сроков его капитального ремонта с 2019 на 2043 год. По ее словам, дом 1961 года постройки уже сегодня остро нуждается в нем.

Виталий Веркеенко поручил провести проверку состояния жилого дома по улице Овчинникова,12 с выездом специалистов на место, а также направить запрос в Фонд капитального ремонта, чтобы пересмотреть сроки всех необходимых работ и качественно провести их.

Со своей стороны, прокурор Владивостока Сергей Лубенец попросил Любовь Юсып обратиться к нему с официальным заявлением, чтобы взять этот вопрос на его персональный контроль.

Для обязательного решения и выполнения всех поставленных гражданами в ходе вчерашнего приема проблем и предложений Виталий Веркеенко отдал поручения соответствующим структурам администрации города.

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