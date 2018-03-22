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Пограничники в Приморье изъяли партию гормона роста на 7 млн рублей

7 тысяч ампул планировалось пустить в продажу

22 марта, PrimaMedia. Пограничники в Приморье задержали партию контрафактных лекарств, которые пытались ввезти в РФ под видом фирменных препаратов канадского производства "Somatropin 191aa" и "ZPtropin". По информации ФСБ РФ, 7 тысяч ампул собирались пустить в продажу, передает ИА PrimaMedia.

"По предварительной оценке Приморской торгово-промышленной палаты, стоимость изъятого превышает 7 млн рублей", — говорится в сообщении ФСБ.

ФСБ не уточняет, из какой именно страны был ввезен контрафакт, но добавляет, что начато разбирательство, по итогам которого будет решаться вопрос об уголовном деле.

"Somatropin 191aa" и "ZPtropin" — гормоны роста. Согласно данным аптечных сетей, препараты производятся в Китае.

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