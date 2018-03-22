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Заседание. Фото: Пресс-служба АГВ

Стало известно, какие территории во Владивостоке должны обустроить в 2018 году

Набережная ДВФУ в число лидеров рейтингового голосования не попала

22 марта, PrimaMedia. Итоги рейтингового голосования в рамках проекта по формированию комфортной городской среды подвели сегодня, 22 марта, во Владивостоке. На заседании общественной комиссии назвали лидеров голосования и аутсайдеров, а также утвердили программу благоустройства большинством голосов. В официальном пресс-релизе администрации не называется точное число голосов, поданных за ту или иную территорию. Однако понятны территории, которые получат поддержку в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.

Большинством голосов программа была утверждена. Правда, отметим, не всех членов комиссии уведомили о предстоящем заседании.

В ближайшее время программа будет размещена на сайте администрации города Владивостока, говорится в сообщении.

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Напомним, что 18 марта, в день выборов президента РФ, в 55 школах города состоялось народное рейтинговое голосование по определению приоритетов по благоустройству общественных территорий. По итогам рейтингового голосования территории распределились следующим образом:

1. пешеходная тропа "Берег здоровья";

2. зона отдыха "Площадь Спортивная Гавань" (общественный туалет);

3. территория между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера;

4. общественная территория "Сопка Бурачка";

5. территория в районе МБОУДО "Владивостокский городской дворец детского творчества";

6. общественная территория (ул. Енисейская, 23-24, адресная привязка: ул. Русская, 5);

7. парк (о. Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой);

8. сквер им. Анны Щетининой (в районе ул. Крыгина, 80);

9. общественная территория (ориентир – лестница в районе ул. Тунгусская, 69);

10. жариковский сквер (ул. Светланская, 119в);

11. ландшафтно-парковая зона (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10);

12. студенческий парк (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10).

Точное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в текущем году, зависит от суммы выделенного финансирования из бюджетов федерального и краевого уровней. Общественные территории, которые не войдут в программу этого года, будут перенесены в программу следующего.

Как ожидается, в этом году будет отремонтировано и благоустроено порядка 5-6 территорий из списка.

В ходе заседания было отмечено, что все желающие члены общественной комиссии смогут контролировать ход работ по благоустройству городских общественных пространств.

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