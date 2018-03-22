Стало известно, какие территории во Владивостоке должны обустроить в 2018 году

22 марта, PrimaMedia. Итоги рейтингового голосования в рамках проекта по формированию комфортной городской среды подвели сегодня, 22 марта, во Владивостоке. На заседании общественной комиссии назвали лидеров голосования и аутсайдеров, а также утвердили программу благоустройства большинством голосов. В официальном пресс-релизе администрации не называется точное число голосов, поданных за ту или иную территорию. Однако понятны территории, которые получат поддержку в этом году, сообщает ИА PrimaMedia.
Большинством голосов программа была утверждена. Правда, отметим, не всех членов комиссии уведомили о предстоящем заседании.
В ближайшее время программа будет размещена на сайте администрации города Владивостока, говорится в сообщении.
Напомним, что 18 марта, в день выборов президента РФ, в 55 школах города состоялось народное рейтинговое голосование по определению приоритетов по благоустройству общественных территорий. По итогам рейтингового голосования территории распределились следующим образом:
1. пешеходная тропа "Берег здоровья";
2. зона отдыха "Площадь Спортивная Гавань" (общественный туалет);
3. территория между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера;
4. общественная территория "Сопка Бурачка";
5. территория в районе МБОУДО "Владивостокский городской дворец детского творчества";
6. общественная территория (ул. Енисейская, 23-24, адресная привязка: ул. Русская, 5);
7. парк (о. Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой);
8. сквер им. Анны Щетининой (в районе ул. Крыгина, 80);
9. общественная территория (ориентир – лестница в районе ул. Тунгусская, 69);
10. жариковский сквер (ул. Светланская, 119в);
11. ландшафтно-парковая зона (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10);
12. студенческий парк (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10).
Точное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в текущем году, зависит от суммы выделенного финансирования из бюджетов федерального и краевого уровней. Общественные территории, которые не войдут в программу этого года, будут перенесены в программу следующего.
Как ожидается, в этом году будет отремонтировано и благоустроено порядка 5-6 территорий из списка.
В ходе заседания было отмечено, что все желающие члены общественной комиссии смогут контролировать ход работ по благоустройству городских общественных пространств.