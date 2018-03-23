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Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: пресс-служба сенатора

Р. Гольдштейн: ужесточение санкций за неиспользование сельхозземель абсолютно логично

Министерство сельского хозяйства России намерено серьезно ужесточить санкции за неиспользование сельхозземель по целевому назначению.

23 марта, PrimaMedia. Ведомство разрабатывает поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие применение в таких случаях повышающих коэффициентов к земельному налогу. Ставка земельного налога в случае неиспользования сельхозземель по целевому назначению может быть существенно увеличена. Минсельхоз работает над появлением у местных властей права повышать ее в 33 раза — вплоть до 10% от кадастровой стоимости участка.

Свою инициативу ведомство объясняет тем, что действующие сейчас ставки не стимулируют аграриев использовать земли по назначению. По оценке Минсельхоза, сейчас не используется 10% всех сельхозземель, при этом часть площадей вернуть в оборот уже затруднительно.

"Когда был поднят вопрос о необходимости возврата сельхозземель в оборот, то в 2016 году был принят закон, который позволяет по упрощенной схеме изымать землю, если предприниматели не используют ее или используют с нарушениями. Это, конечно, резкая мера, поэтому справедливо, что Минсельхоз сейчас хочет ввести ужесточение санкций, чтобы не отбирать земли у бизнеса, а на первых порах повышенными штрафами стимулировать аграриев не забрасывать участки, развивать сельское хозяйство, чтобы земли не простаивали. В случае же, если такие меры не окажут воздействия, то целесообразно в соответствии с законом передавать участки тем, кто готов их возделывать", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

На сегодняшний день максимальная ставка налога в отношении участков сельхозназначения составляет 0,3% от кадастровой стоимости — если они используются по своему назначению, например, в качестве пашни, сенокоса, пастбища. Сейчас, если земли не используются по целевому назначению (например, участок заброшен), ставка повышается — до устранения нарушений она составляет до 1,5% от кадастровой стоимости. В 2017 году налог по такой ставке был рассчитан для 10 тыс. земельных участков, не используемых для сельхозпроизводства.

Как сообщили в Минсельхозе, в 2017 году было выдано более 12 тыс. предписаний в отношении 16,3 тыс. участков общей площадью 865,2 тыс. га. Всего сейчас не используется порядка 10% земли сельхозназначения (общая площадь оценивается в 383,7 млн га).

"К сожалению, часть площадей уже сложно вернуть в оборот, она заросла лесом, заболотилась. Однако порядка 10 млн га может быть возвращено достаточно быстро",— отмечают в ведомстве. По данным Министерства, за последние четыре года в активный сельхозоборот вернулось 1,6 млн га.

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