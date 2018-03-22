Замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС не признал вину во взятке

Первый замначальника ДВТУ Федоров. Фото: СК РФ

Защита просит отпустить Сергей Федорова под залог в 5 млн рублей

22 марта, PrimaMedia. Заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров не признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Защита Сергея Федорова просит отпустить его под залог в размере 5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РАПСИ.

"Просим назначить моему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста или отпустить его под залог в 5 миллионов рублей", — сказал адвокат обвиняемого.

"В ходе допроса, вину в совершении преступления обвиняемый не признал", — сказала следователь.

В четверг в суде рассматривается ходатайство следствия о заключении Федорова под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Напомним, по версии следствия, Федоров в период с декабря 2015 года по октябрь 2017 года систематически получал взятки от предпринимателя Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности компании ЗАО "Дальзавод-Терминал".

"Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза", — говорится в сообщении СК РФ.

По версии следствия, обвиняемый получил не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов США.

Ранее Тихонову уже было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. На данный момент он находится под арестом и содействует сотрудникам СК в расследовании уголовного дела, подчеркнули в СК РФ.