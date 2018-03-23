Первого замначальника Дальневосточного таможенного управления отправили в СИЗО до 19 мая

Сергей Федоров. Фото: СК РФ

Сергею Федорову инкриминируется взяточничество в особо крупном размере

23 марта, PrimaMedia. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России (ДВТУ), обвиняемого во взяточничестве. Сергей Федоров отправлен в СИЗО на срок до 19 мая, сообщает ИА PrimaMedia.

Федорову вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Федоров "в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тысяч от предпринимателя Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал". Он же решал любые проблемные вопросы с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

Защита обвиняемого считает, что данное уголовное дело основано на оговоре их подзащитного. Вину в совершении данного преступления Федоров не признает, но защита не отрицает получение конверта, как потом оказалось, с деньгами.

Следствие считает, что первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров планировал сжечь деньги, полученные в виде взятки. Денег, кстати, при обыске не нашли, передает РАПСИ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Федорова под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, общим сроком до 19 мая.

Напомним, предпринимателю Тихонову ранее предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. На данный момент он находится под арестом и содействует сотрудникам СК в расследовании уголовного дела.