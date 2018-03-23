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Рыбы-бабочки, ангелы и сладкогубы: в Приморском океанариуме тропическое пополнение. Фото: предоставлено пресс-службой Приморского океанариума

Рыбы-бабочки, ангелы и сладкогубы: в Приморском океанариуме тропическое пополнение

Все животные выловлены в дикой природе (ФОТО)

23 марта, PrimaMedia. Партия морских тропических гидробионтов прибыла рейсовым самолетом из Манилы (Филиппины). Процесс транспортировки прошел по уже отработанной схеме: рыбы были помещены в емкости с соблюдением оптимальных пропорций воздуха и воды, а также необходимого уровня PH и насыщенности кислородом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

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Отбор и перелет животных контролировали ихтиопатологи и биологи Приморского океанариума. В прибывшей партии — около 450 особей без малого 20 видов. Среди них — широкий спектр различных рыб-бабочек, ангелов и сладкогубов, и также крылатка-зебра, дисковидный платакс, рыба-белка, пурпурный огненный бычок и другие.

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Все животные выловлены в дикой природе. Их поселили в Научно — адаптационном корпусе, где рыбы пройдут обязательную антибактериальную и противопаразитарную обработку. После тридцатидневного карантина, если специалисты сочтут их здоровыми, животных переведут в главный корпус. Они будут жить в аквариумах экспозиции "Тропические моря".

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