Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Виктор Заряжко

23 марта, PrimaMedia. "Спартак-Приморье" одержал гостевую победу над лидером регулярного чемпионата БК "Самара" со счетом 77:69. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Виктор Заряжко, набравший 18 очков, в составе хозяев 18 очков у Максима Числова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу баскетбольного коллектива.

Кривошеев выиграл стартовый спорный, открыл счет в матче, но в следующей атаке получил рассечение, и доктору Быкову пришлось срочно накладывать швы. Пока наш основной центровой находился вне площадки, "Самара" переломила ход игры, вышла вперед – 14:8, но затем попала под град трехочковых. Пять подряд дальних попаданий Бутянковса, Смыгина и Заряжко вернули в игру "Спартак". И вернулся в игру Кривошеев, а хозяева с тех пор в лидеры не выходили.

После первой десятиминутки у нас было "+3", а к большому перерыву уже "+17"! К хорошей игре в нападении приморцы добавили плотную опеку и неплохо использовали атаки второго шанса. Во второй половине "Спартак" пытался нарастить преимущество, но "Самара" стала чаще играть через "краску", и это принесло им определенные плоды. Так Савенков забил после подбора и сократил разницу до 8 очков, но серию тяжелых попаданий выдал Заряжко и вернул гостям двузначное преимущество.

В концовке еще один бывший игрок "Спартака" Голяхов дважды оставлял шанс "Самаре" на спасение, сначала реализовав три штрафных из трех, а затем забив "трешку", но в последних атаках он и Лекавичус не попали, а на подборах первыми были наши "большие" Кривошеев и Бутянковс.

31 марта "Спартак-Приморье" проведет заключительный матч регулярного чемпионата Суперлиги. На своей площадке наша команда будет принимать БК "Иркут". Начало матча в 19:00.

Милош Павичевич, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

— Прежде всего, мы победили за счет большого желания. С первых минут был хороший настрой, ребята хотели сегодня победить, и спасибо им за эту игру. У нас пошли броски в первой половине, это придало нам уверенности, отсюда и результат. Это очень важная победа для нас в турнирном плане. У нас осталась последняя игра в регулярном чемпионате, и это тоже будет очень важный матч, который и определит, какое место мы займем в турнирной таблице, так что надо уже сейчас готовиться к следующей игре.

Суперлига – Первый дивизион. "Самара" (Самарская область) — "Спартак-Приморье" (Приморский край) 69:77 (20:23, 10:24, 23:15, 16:15).

"Спартак-Приморье": Заряжко – 18 очков (3 подбора, 2 передачи), Бутянковс – 17 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Смыгин – 15 (2 подбора, 5 передач, 1 перехват), Кривошеев – 11 (9 подборов, 2 перехвата, 1 блокшот), Митчелл – 9 (3 подбора, 1 передача, 1 перехват), Савельев – 3 (3 передачи, 1 перехват), Разумов – 2 (2 подбора, 2 передачи), Захаров – 2 (1 перехват), Саяпин (2 подбора, 1 блокшот), Матеюнас (2 подбора, 1 перехват).