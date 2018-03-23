Названы даты отключения жителей Приморья от телевидения и радио (таблица)

Старый телевизор. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Профилактические работы пройдут в разных районах края по графику

23 марта, PrimaMedia. Перерыв в вещании теле— и радиоканалов ожидается в нескольких муниципалитетах Приморского края на следующей неделе. Многочасовые паузы в телесмотрении из-за профилактических работ ожидают приморцев с 29 по 30 марта – при этом в каждом населенном пункте они не займут более одного дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Как извещает ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), плановые профилактические работы 26 марта будут проводить во Владивостоке, поселках Ольга и Веселый Яр. При этом некоторые каналы не будут приниматься с 8 до 14 часов, а некоторые – с 9 до 17. На следующий день, 27 марта, перерыв в телевещании ожидается в Яконовке, Кроуновке, Фурманово, Михайловке. Подробные сведения о том, какие каналы не будут идти в тех или иных населенных пунктах, можно почерпнуть из таблицы, предоставленной ФГУП РТРС. Федеральное предприятие приносит зрителям извинения за доставленные неудобства.