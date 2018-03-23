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Старый телевизор. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Названы даты отключения жителей Приморья от телевидения и радио (таблица)

Профилактические работы пройдут в разных районах края по графику

23 марта, PrimaMedia. Перерыв в вещании теле— и радиоканалов ожидается в нескольких муниципалитетах Приморского края на следующей неделе. Многочасовые паузы в телесмотрении из-за профилактических работ ожидают приморцев с 29 по 30 марта – при этом в каждом населенном пункте они не займут более одного дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Как извещает ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), плановые профилактические работы 26 марта будут проводить во Владивостоке, поселках Ольга и Веселый Яр. При этом некоторые каналы не будут приниматься с 8 до 14 часов, а некоторые – с 9 до 17. На следующий день, 27 марта, перерыв в телевещании ожидается в Яконовке, Кроуновке, Фурманово, Михайловке. Подробные сведения о том, какие каналы не будут идти в тех или иных населенных пунктах, можно почерпнуть из таблицы, предоставленной ФГУП РТРС. Федеральное предприятие приносит зрителям извинения за доставленные неудобства.

Населённый пункт

Дата

Время начала

Время окончания

Программа

Ольга (Узкое место)

26.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Весёлый Яр

26.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Первый канал

Веселый Яр

26.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Ольга Узкое место

26.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Хит ФМ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Русское радио

вся сеть вещания

26.03.2018

9:00:00

17:00:00

Общественное телевидение Приморья

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Россия-24

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Рен-ТВ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

НТВ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Культура

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Дисней

вся сеть вещания

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Домашний

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Звезда

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Маяк

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Радио России

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Вести ФМ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Дорожное радио

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Спорт ФМ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Радио Ви-Би-Си

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Лемма

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Ретро ФМ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Европа плюс

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Радио дача

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Ди ФМ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

РБК

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Россия-1

Владивосток

26.03.2018

12:00:00

17:00:00

Общественное телевидение Приморья

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

12:00:00

МАТЧ ТВ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

СТС

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

ТНТ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

ТВ3

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

Петербург 5 канал

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

ТВЦ

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

ПЯТНИЦА

Владивосток

26.03.2018

8:00:00

14:00:00

ЮТВ

Владивосток

26.03.2018

1:00:00

7:00:00

РТРС-1

Владивосток

26.03.2018

1:00:00

7:00:00

РТРС-2

Яконовка

27.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Кроуновка

27.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Фурманово

27.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Михайловка

27.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Весёлый

27.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Михайловка

27.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Фурманово

27.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Рубиновка

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Духовское

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Лиственное

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Маргаритово

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Милоградово

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Павловка

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Нижние Лужки

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Духовское

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Зарубино

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Лиственная

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Маргаритово

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Милоградово

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Посьет

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Рубиновка

28.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Дворянка

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Комиссарово

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Богуславка

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Ольга (Крестовая)

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Кокшаровка

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Камышовое

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Ольга

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Цуканово

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Богуславка

29.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Новониколаевка

30.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1

Новониколаевка

30.03.2018

9:00:00

17:00:00

РТРС-1
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