Названы даты отключения жителей Приморья от телевидения и радио (таблица)

23 марта, PrimaMedia. Перерыв в вещании теле— и радиоканалов ожидается в нескольких муниципалитетах Приморского края на следующей неделе. Многочасовые паузы в телесмотрении из-за профилактических работ ожидают приморцев с 29 по 30 марта – при этом в каждом населенном пункте они не займут более одного дня, сообщает ИА PrimaMedia.
Как извещает ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС), плановые профилактические работы 26 марта будут проводить во Владивостоке, поселках Ольга и Веселый Яр. При этом некоторые каналы не будут приниматься с 8 до 14 часов, а некоторые – с 9 до 17. На следующий день, 27 марта, перерыв в телевещании ожидается в Яконовке, Кроуновке, Фурманово, Михайловке. Подробные сведения о том, какие каналы не будут идти в тех или иных населенных пунктах, можно почерпнуть из таблицы, предоставленной ФГУП РТРС. Федеральное предприятие приносит зрителям извинения за доставленные неудобства.
|
Населённый пункт
|
Дата
|
Время начала
|
Время окончания
|
Программа
|
Ольга (Узкое место)
|
26.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Весёлый Яр
|
26.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Первый канал
|
Веселый Яр
|
26.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Ольга Узкое место
|
26.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Хит ФМ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Русское радио
|
вся сеть вещания
|
26.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
Общественное телевидение Приморья
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Россия-24
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Рен-ТВ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
НТВ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Культура
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Дисней
|
вся сеть вещания
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Домашний
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Звезда
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Маяк
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Радио России
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Вести ФМ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Дорожное радио
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Спорт ФМ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Радио Ви-Би-Си
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Лемма
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Ретро ФМ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Европа плюс
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Радио дача
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Ди ФМ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
РБК
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Россия-1
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
12:00:00
|
17:00:00
|
Общественное телевидение Приморья
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
12:00:00
|
МАТЧ ТВ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
СТС
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
ТНТ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
ТВ3
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
Петербург 5 канал
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
ТВЦ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
ПЯТНИЦА
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
8:00:00
|
14:00:00
|
ЮТВ
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
1:00:00
|
7:00:00
|
РТРС-1
|
Владивосток
|
26.03.2018
|
1:00:00
|
7:00:00
|
РТРС-2
|
Яконовка
|
27.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Кроуновка
|
27.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Фурманово
|
27.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Михайловка
|
27.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Весёлый
|
27.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Михайловка
|
27.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Фурманово
|
27.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Рубиновка
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Духовское
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Лиственное
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Маргаритово
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Милоградово
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Павловка
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Нижние Лужки
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Духовское
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Зарубино
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Лиственная
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Маргаритово
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Милоградово
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Посьет
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Рубиновка
|
28.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Дворянка
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Комиссарово
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Богуславка
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Ольга (Крестовая)
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Кокшаровка
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Камышовое
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Ольга
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Цуканово
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Богуславка
|
29.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Новониколаевка
|
30.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1
|
Новониколаевка
|
30.03.2018
|
9:00:00
|
17:00:00
|
РТРС-1