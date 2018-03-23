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В деле остающегося под стражей в США Игоря Борбота появились правозащитники. Фото: ИА PrimaMedia

Долгое нахождение экс-главы ДЦСС Борбота в тюрьме США оспорят американские правозащитники

На родине в Приморье бывшего топ-менеджера ждет несколько уголовных дел

23 марта, PrimaMedia. Правозащитная организация Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU), отделения организации в Пенсильвании и Нью-Джерси намерены выступить в поддержку бывшего главы Дальневосточного центра судостроения Игоря Борбота в связи с длительностью содержания его под стражей. Соответствующее ходатайство поступило в Апелляционный суд США по третьему округу, где Борбот оспаривает отказ американских властей выпустить его под залог на период рассмотрения дела о депортации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Экс-главу "Радиоприбора" обвинили в переводе 1,2 млрд рублей приморцу, сбежавшему в США

Борбот прибыл на территорию США в сентябре 2014 года. В апреле 2016 года он был задержан сотрудниками миграционной службы за нарушение визового режима в связи с превышением срока пребывания в стране. Ему было отказано в освобождении под залог на том основании, что он представляет опасность для общества. Его имя внесено в базу Интерпола по запросу РФ, где в отношении Борбота возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Защита Борбота полагает, что власти США должны все же объяснить длительность содержания россиянина под стражей. Заявление властей США о том, что они не обязаны объяснять длительность пребывания гражданина РФ под стражей, противоречит судебной практике по схожим делам, утверждают адвокаты. При этом они ссылаются на так называемое дело Diop, отмечая, что по решению суда вопрос о содержании под стражей выходит за рамки Конституции в случае, если власти не в силах обосновать свои действия в ходе судебных слушаний.

По мнению адвокатов Борбота, необоснованная задержка в рассмотрении вопроса депортации может свидетельствовать о других мотивах задержания.

Правозащитники, в свою очередь, настаивают на том, что их участие в этом деле может помочь суду разобраться в вопросе. ACLU "намерено поддержать позицию заявителя относительно того, что для надлежащего отправления правосудия требуется слушание по вопросу заключения под стражу, на котором власти должны доказать за счет явных и убедительных свидетельств, что продолжительное заключение иммигранта необходимо для того, чтобы предотвратить его бегство или избежать опасности для общества".

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