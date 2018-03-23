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Пять иностранцев получили тюремные сроки за незаконный вылов краба в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Пять иностранцев получили тюремные сроки за незаконный вылов краба в Приморье

Причинен ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей

23 марта, PrimaMedia. Пять иностранцев за незаконный вылов краба-стригуна опилио в количестве почти 2 тысяч особей и краба синего в территориальном море России получили тюремные сроки. Хасанский районный суд назначил капитану рыболовецкого судна 2 года 2 месяца лишения свободы, остальным по 2 года лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в сентябре 2017 года в акватории Японского моря. Не имея документов на право въезда на территорию РФ, капитан рыболовецкого судна (мотобота) вместе с находившимися на борту четырьмя соотечественниками незаконно пересек границу Российской Федерации. После этого фигуранты произвели незаконный вылов краба-стригуна опилио в количестве почти 2 тысяч особей и краба синего в территориальном море России.

В результате таких действий водным биологическим ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.

Преступные деяния пресечены сотрудниками ПУ УФСБ России по Приморскому краю.

Суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования о взыскании с осужденных экологического ущерба. Приговор вступил в законную силу.

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