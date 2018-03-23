В "В-Лазер" - супер-распродажа!. Фото: предоставлено "В-Лазер"

23-25 марта скидки до 50% на технику

23 марта, PrimaMedia. Весна! Пришла пора обновлений, ярких ощущений. Самая пора начать заниматься чем-то новым. Почувствуй вдохновение вместе с "В-Лазер", открой нового себя.

Возможно, кто-то давно хотел стать фотографом, кто-то искусным поваром, кто-то покорять любые вершины вместе с GoPro, стать меломаном вместе с самым стильным музыкальным центром. А может, давно планировали сделать подарки любимым? Ведь для подарков не нужны причины – показывайте, что любите без повода.

Только с 23 по 25 марта — цены в "В-Лазер" тают. Скидки на технику до 50%. Успей купить!

Обнови свою технику, приобретай только качественные товары в магазинах "В-Лазер".

— с 23 по 25 марта 2018 года клиенты магазина "В-Лазер" получают возможность приобрести технику со скидкой от 5% до 50%;

— Акция действует в розничных магазинах сети "В-Лазер" и в интернет-магазине http://shop.v-lazer.com;

— Скидка не суммируется с основной скидкой по карте "Престиж-Клуб";

— Количество товара ограничено, подробности уточняйте у продавцов-консультантов;

— Организатор акции имеет право менять сроки и условия ее проведения.