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Биометрические загранпаспорта первыми в России начали выдавать МФЦ Приморья

Услуга более удобна для тех, кто собирается переоформлять сразу несколько документов, например, при смене фамилии

23 марта, PrimaMedia. Впервые в России загранпаспорта нового поколения выданы в МФЦ. Новую услугу начали оказывать многофункциональные центры Приморского края – во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Ранее в МФЦ можно было получить только загранпаспорт сроком на пять лет, а за 10-летним необходимо было обращаться в УМВД, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Одним из первых получателей документа стал Владимир Глупак.

"Раньше нужно было собственноручно заполнять документы, очень долго ждать, идти в отдельное учреждение и стоять в очереди. Получать услугу в МФЦ очень понравилось – комфортно, удобно. Обе процедуры – по подаче документов и получению загранпаспорта прошли достаточно быстро. Пришел со своим гражданским паспортом, за меня заполнили документы, сняли отпечатки пальцев, здесь же оплатил пошлину, и вот уже стою с готовым документом!" – поделился приморец.

Директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников отметил, по сравнению с другим популярным способом получить биометрический загранпаспорт – через портал Госуслуг – услуга в МФЦ более удобна для тех, кто собирается переоформлять сразу несколько документов, например, при смене фамилии.

"Сегодня МФЦ Приморского края первыми в России начали выдавать загранпаспорта нового образца. Этот документ содержит в себе биометрические данные. Мы начали оказывать услугу в феврале, и сегодня первые заявители получили готовые паспорта. Такое заявление на получение загранпаспорта нового образца можно подать в МФЦ в крупных городах – Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке. Сейчас в тесном сотрудничестве с УМВД России по Приморскому краю работаем над тем, чтобы услуга стала доступна и в других МФЦ Приморского края", – подчеркнул Илья Красильников.

Во Владивостоке рабочее место для сотрудника внутренних дел и фотозона приема документов на биометрический загранпаспорт оборудованы в МФЦ по улице Борисенко, 102. Узнать о возможности получения услуги и ознакомиться с графиком работы в любом многофункциональном центре Приморья можно по телефону 8 (423) 201-01-56 и на сайте.

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