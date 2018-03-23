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Выход на лед в ближайшие дни будет особенно опасным. Фото: ИА PrimaMedia

Выход на лед в ближайшие дни будет особенно опасным – мэрия Владивостока

Потепление вызовет вынос льдин в открытую часть залива Петра Великого

23 марта, PrimaMedia. Администрация Владивостока и управление по делам ГО и ЧС сообщают: по прогнозу Примгидромета, сегодня, 23 марта, днем и в первой половине ночи на субботу, 24 марта, под воздействием южного ветра в Амурском заливе, а также в бухтах пролива Босфор Восточный ожидается взлом припайного льда, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Эти процессы продолжатся в ближайшие выходные дни, 24 и 25 марта, в связи со значительным потеплением температуры воздуха до 8-10 градусов положительных значений, что вызовет вынос льдин в открытую часть залива Петра Великого.

В этой связи любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям города настоятельно рекомендовано воздержаться от выхода на лед. При этом необходимо помнить, что выезд на лед автотранспортных средств категорически запрещен.

Родителям и педагогам также нужно обращать особое внимание на то, где находятся дети, чем они занимаются. Требуется постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!

Номер телефона "Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока" (ЕДДС): 222-23-33.

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