Приморцев приглашают на фестиваль культуры государства Тэгая в Корее

Музей культуры. Фото: предоставлено НОТК

С 12 по 15 апреля здесь пройдут разнообразные мастер-классы, экскурсии, посещение клубничных плантаций

23 марта, PrimaMedia. Фестиваль культуры древнего государства Тэгая в Корёне будет проходить в течение 4 дней с 12 по 15 апреля в посёлке Корён-ып уезда Корён-гун провинции Кёнсан-пукто в Корее. Фестиваль культуры государства был создан, чтобы рассказать миру о культуре и истории королевства Тэгая, которое существовало в течение четырёх веков (42-562 гг). Государство Кая известно, прежде всего, тем, что именно здесь был изобретён уникальный музыкальный инструмент "каягым".

Ежедневно во время фестиваля проходят разнообразные мастер-классы: мастер-класс по лепки из глины, мастер-класс по изготовлению традиционного музыкального инструмента каягым, мастер-класс по изготовлению оружия эпохи Кая (гончарное искусство, мечи, щиты, луки, доспехи). В программе знакомство с культурным наследием Тэгая, прогулка по крепостной дороге горной крепости Тэгая сансон, исторический спектакль, посещение клубничных плантаций. Помимо этого, состоятся представления под открытым небом мадангык, концерт традиционной музыки, будет оборудована фотозона, где вы сможете примерить традиционные костюмы эпохи Кая и сделать памятные фотографии. В основном участие в мероприятиях фестиваля бесплатное или обойдётся вам в сумму от 1 до 10 тысяч вон (1 – 10$).



Приморцев приглашают на фестиваль культуры государства Тэгая. Фото: предоставлено НОТК

Кая – это племенной союз, существовавший на территории бассейна реки Нактонган с периода до нашей эры вплоть до 562 года нашей эры. В состав племенного союза Кая входили шесть королевств, одним из которых было королевство Тэгая. Уезд Корён – это место, где находилось древнее королевство Тэгая.

Как добраться: садимся на междугородном автобусном терминале Соуль Намбу Тхоминоль (Seoul Nambu Terminal) на автобус, следующий до автобусного терминала Корён (Goryeong Intercity Bus Terminal).