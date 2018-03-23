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Новые подробности в деле о коррупции в ДВТУ. Фото: pixabay.com

Новые подробности дела о коррупции в ДВТУ: генерал таможни мог сжечь взятку

Денежные средства при обыске найти не удалось

23 марта, PrimaMedia. Обвиняемый во взяточничестве первый замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергей Федоров обсуждал с женой возможность сжечь деньги, полученные от бизнесмена Родиона Тихонова, заявила в суде следователь СК, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Удалось ли это ему сделать, неизвестно, но в ходе обыска средства найти не удалось.

По версии следствия, в 2015-2017 годах Федоров "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета примерно на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал".

Чиновник не признает вину, считает себя жертвой оговора. Его дело рассматривается в Басманном суде Москвы. Ему грозит до 15 лет колонии.

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